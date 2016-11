Tiltalt konvertitt (19) i melding om hva han ville i Syria: «Gruppa (...) kriger mot ISIS»

OSLO TINGRETT (VG) En melding sendt i november 2014 – fem måneder etter IS erklærte sitt kalifat – kan få betydning i rettssaken mot en tiltalt konvertitt (19) og Ubaydullah Hussain.

«Gruppa har fokus på Assad, men de er alliert med FSA og Nusrafronten, de kriger mot ISIS. Vi må gjøre opp ferdig med Assad først fordi nå er ting bare kaos. Vi trenger en sterk ummah, ikke splittelse,» skrev konvertitten til en muslimsk kamerat 7. november i 2014.

– Innholdet i meldingen viser at vår klient ønsket å reise til Syria for å slutte seg til en væpnet opposisjonsgruppe mot Assad-regimet. Det kom klokkeklart frem at det ikke var ISIL han ville slutte seg til, men en annen lovlig opposisjonsgruppe, sier Nils Christian Nordhus, som forsvarer den tiltalte 19-åringen sammen med Javeed Shah.

Dette var over fem måneder etter at terrorgruppen Den islamske staten (IS) hadde erklært et kalifat i Syria og Irak og kalte på alle muslimer til å gjøre såkalt hijra, altså gjøre en åndelig og fysisk emigrering til deres selvutnevnte kalifat.

– Til tross for dette skriver vår klient at nei jeg vil ikke dit, men til Syria generelt for å krige mot Assad, men da altså ikke for ISIL, sier Nordhus.

PST og Det nasjonale statsadvokatembete mener 19-åringen 8. juni 2015 forsøkte å slutte seg til IS ved å dra sammen med Ubaydullah Hussain til Gøteborg og Landvetter flyplass for å fly til Rhodos, som da i så fall skulle være første stopp på reisen mot Syria.

ADVOKATER: Nils Christian Nordhus (t. h.) forsvarer 19-åringen sammen med advokat Javeed Shah. Foto: Helge Mikalsen , VG

«Verdens beste jobb»

Høsten 2014 var også den desidert travleste perioden for de norske Syria-farerne. Rundt 30 av av de 90 som har reist til Syria, reiste fra førsommeren 2014 og gjennom høsten samme år. Seks av disse kom fra Fredrikstad.

IS fosset gjennom Irak i juni dette året og erklærte sitt kalifat i slutten av samme måned – blant annet ved hjelp av norsk-chileneren Bastian Alexis Vasquez.

Forut for meldingen øverst i saken, hadde den 19-årige konvertitten lagt ut om sin motivasjon per november 2014 for å reise til Syria til samme kamerat:

«Bror, for meg er det her den beste muligheten, verdens beste jobb. Jeg liker ikke å ikke gjøre noen ting. I dag jeg samla penger for Syria med Rabita, men det stopper fortsatt ikke kuler, man må være der selv å prøve å utgjøre en forskjell. For et aner ikke hvor mange ganger disse Røde Kors-konvoiene og andre som skal hjelpe til blir rana av en sleip libaneser på vei til Syria.»

Noen minutter skrev konvertitten:

«ISIS er brødrene våres også, men de gjør feil dessverre, jeg støtter ikke handlingene deres. Vil ikke ha noe med dem å gjøre. Med det mener jeg krig mot ISIS.»

– På hodet



– Dette bidrar til å snu fremmedkrigeresakene helt på hodet fordi vi for første gang har et eksempel på en person som ville reise til Syria høsten 2014, etter at kalifatet er erklært, men som kan dokumentere at hans hensikt var en helt annen gruppering enn ISIL, sier Nordhus.

Meldingen dokumenterer dermed at 19-åringen hadde til hensikt å reise til Syria mange måneder før han i mars 2015 møtte Ubaydullah Hussain, som er tiltalt for å ha rekruttert ham til IS.

– På dette tidspunktet er vår klients forsett om å reise allerede etablert for lengst. Han ønsker da å fullføre sitt forsett om å komme seg til Syria for å hjelpe sivilbefolknignen og for å kjempe mot Assad-regimet, forteller Nordhus.

– Usikkert hvilken gruppe



Statsadvokat Kim Sundet sier at aktoratet legger til grunn at det er usikkert hvilken gruppe 19-åringen ønsket å slutte seg til høsten 2014.

– Det mener vi blant annet på bakgrunn av disse meldingene, men vi mener det blir klarere og klarere utover 2015 at han skulle slutte seg til ISIL.

VG har tidligere omtalt at 19-åringen forsøkte å få tak i det norske IS-medlemmet Kim Andre Ryding kort tid før han skulle reise 8. juni 2015.

– Vi mener det var usikkert hvilken gruppe han skulle slutte sg til høsten 2014, blant annet på bakgrunn av den chaten som vi da har innhentet, men vi mener det blir klarere og klarere utover 2015 at han skulle tilslutte seg ISIL, sier Sundet.

– Hva slags betydning mener dere det har at 19-åringen fem måneder etter kalifateterklæringen ser ut til å ikke ville ønske seg til IS?

– Det som er det spirngende punkt er gjerningstidspunket. Tiltalen er tatt ut for 8. juni 2015. Det er hans forsett da som er betydningsfullt eller avgjørende, sier Sundet.

19-åringen har sittet i varetekt siden 8. juni i fjor og er tiltalt for forsøk på å slutte seg til terrorgruppen Den islamske staten (IS) og islamistprofilen Ubaydullah Hussain er tiltalt for å ha rekruttert ham.