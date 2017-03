Tiltalt for planlegging av drap, ran og narkotikasmugling

Nokas-raneren Metkel Betew (38) og Bandidos-profilen Lars Harnes (48) er tiltalt for planlegging av drap på Imran Saber (38). Betew er også tiltalt for narkotikasmugling og ransplaner.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring for sin deltakelse i dødsranet i Stavanger i 2004. I oktober 2014 ble Betew løslatt fra forvaring og hevdet at han ville bruke livet utenfor murene til studier.

Politiet var av en annen oppfatning.

Mafia-tiltalt



Kort tid etter løslatelsen ble det etablert en omfattende skjult etterforskning mot Nokas-raneren, som fikk kallenavnet «Operasjon Sult». Hele verktøykassen med metoder ble tatt i bruk: Spaning, romavlytting, telefonavlytting og såkalte undercoveragenter – som var hyret inn fra dansk politi.

STARTEN: Det var ved denne puben i Oslo sentrum at de danske undercover-agentene presenterte seg som kriminelle overfor Metkel Betews påståtte narkoliga for første gang i fjor vår. Foto: Terje Bringedal

Politiet mistenkte tidlig at Nokas-Betew ledet en narkoliga i hovedstaden og at Bandidos-profilen Lars Harnes var involvert.

Betew og tre menn i narkoligaen er også tiltalt etter mafiaparagrafen.

Hyret inn danske agenter



En vårdag i 2015 ruslet tre danske menn inn på en pub i Oslosentrum. De tre danskene begynte å henge på puben og ble etter hvert kjent med et norsk-eritreiske brødrepar, som pekes ut som sentrale i Betews liga.

Ingen visste at de tre danskene hadde som mål å infiltrere ligaen.

Dekkhistorien: Skape et inntrykk av at de hadde kontakter i den russiske mafiaen.

I tillegg kjørte de store SUV-er og fremsto som hardkokte gangstere, ifølge VGs opplysninger.

Undercoveragentene skal også ha hevdet at de hadde kontakter i Nederland som solgte narkotika, og de tilbød seg også å transportere stoffet til Norge.

I forkant av denne avtalen mener politiet at narkoligaean forsøkte å innføre flere partier hasj til Norge, deriblant med hjelp fra Nokas-raneren Alf Henrik Christensen (55), som skal ha gjort minst to forsøk med båt.

Christensen ble dømt til 13 års fengsel for Nokas-ranet. Da VG var i kontakt med Alf Henrik Christensen fredag var han overrasket over tiltalen og mente den var feil.

TILTALT: Nokas-raneren Alf Henrik Christensen. Foto: HUGO BERGSAKER

Lokket i politifelle

«Ved en eller flere anledninger i løpet av mai og juni ble narkotikaen forsøkt fraktet til Norge av Alf Henrik Christensen og/eller N.N. uten at det lyktes.», står det i tiltalen.

I tillegg forsøkte en annen eks-straffedømt mann å frakte hasj i bobil, men uten at det lyktes.

«Turen ble avbrutt i Tyskland før Dybdahl Karlsen passerte grensen til Nederland.», står det i tiltalen.

Nokas-Betew og hans kriminelle venner bet etter hvert på agnet som politietagentene la ut. Sammen reiste de til Nederland hvor de kjøpte 50 kilo hasj som undercoveragentene transporterte til Norge. Hasjpartiet ble overlevert til ligaen og solgt på markedet i Oslo.

Les også: Politiet: Nokas-Betew holdt skjulte møter i Oslo-leilighet

– Vi er egentlig et ranslag



Metodebruken ble behørig kritisert i offentligheten da VG avslørte politiets ukjente hasjtransport i mai i fjor. Spesialenheten etterforsket forholdene, men saken ble nylig henlagt.

I en samtale med en av undercoveragentene skal en sentral medhjelper i narkoligaen ha lettet på sløret:

«Vi er egentlig et ranslag. Det er egentlig ran vi driver med.»

ÅSTED: Politiet mener Nokas-Betew og hans liga planla et spektakulært ran av en verditransport på et Swiss Air-fly som skulle lande på Gardermoen. Foto: NTB/SCANPIX

Samtalen ble tatt opp på bånd og sto sentralt i politiets hemmelige etterforskning første halvår 2014. Politiet mistenkte nå at Nokas-Betew og ligaen planla et spektakulært ran av en verditransport på et fly fra Swiss Air som skulle til Gardermoen.

I den aktuelle samtalen ønsket den sentrale medhjelperen å bestille ammunisjon av den danske politiagenten og forklarte samtidig hvilke våpen de hadde skaffet seg, ifølge VGs opplysninger.

– Våpnene skal brukes mot politiet



Politiagenten ga uttrykk for at de ikke ønsket problemer eller «krig», noe den sentrale medhjelperen hadde et svar på:

«Våpnene skal brukes mot politiet i forbindelse med ran. Når våpnene skal brukes, vil det være til noe stort – noe alle vil høre om.»

I løpet av etterforskningen har politiet tatt beslag i flere våpen i en garasje som knyttes til en mann i ligaen. Den aktuelle garasjen ble også benyttet til å oppbevare hasjpartiet som agentene innførte til Norge, får VG opplyst.

Politiet har også tatt beslag i karnevalsmasker og klær som de mener er ransuniformer – samt to stjålne biler og to mopeder.

Ifølge VGs opplysninger, var utstyret og kjøretøyene tiltenkt det forestående ranet av en verditransport på et fly som skulle til Gardermoen.

VG vet også at det har blitt funnet en skuddsikker vest, håndjern og ytterligere ett våpen i løpet av etterforskningen. Disse beslagene knyttes til to av Nokas-Betews sentrale medhjelpere.

«I tidsrommet fra høsten2014 frem til mandag 17. august 2015, avtalte og planla de, som deltakere i en samhandlende gruppe, å begå væpnet ran mot en verditransport som ankom med fly på Oslo lufthavn Gardermoen.», står det i tiltalen.

Hemmelige møter



Politiet mener også at en tidligere eliteseriespiller i basketball, som jobber i luftfartsbransjen på Gardermoen, bisto Nokas-Betew og ligaen med bilder av et konkret fly som frakter store mengder kontanter og beskrives som ransobjektet, ifølge VGs opplysninger.

PÅGREPET: Her blir en mann i slutten av 20-årene ført ut av sivilkledd politi fra en bygård på Grünerløkka i Oslo under den storstilte politiaksjonen i august 2014.

Ranet ble aldri gjennomført, og politiet mener årsaken skyldtes politiaksjonen hvor Betew og ligaen ble pågrepet.

Parallelt med narkotikaforbrytelsene og planene om et spektakulært ran, mener politiet at Nokas-Betew også jobbet med et annet prosjekt.

Politiet mener den 38 år gamle Nokas-raneren og Bandidos-profilen Lars Harnes hadde nærmere 20 hemmelige møter i Oslo hvor de la en konkret plan for å drepe Imran Saber (38), alias «Onkel Skrue» − i enkelte perioder flere ganger i uken, ifølge VGs opplysninger.

Etter det VG får opplyst, har Nokas-raneren og Bandidos-profilen aldri hatt telefonkontakt mens politiet har drevet skjult etterforskning mot dem. Isteden skal de to ha avtalt nye møter etter hvert møte – eller brukt en salgssjef i 30-årene fra Oslo som en meldingssentral for å avtale nye møter hvis det har oppstått endring i planene.

«De forberedte seg ved blant annet å skaffe seg portåpneren til garasjeanlegget der Saber bor slik at de hadde tilgang til garasjen der Saber parkerer bilen sin, de foretok rekognosering av garasjen og planla hvilken kjørerute de skulle benytte. De kartla bevegelsesmønsteret til Saber ved blant annet å gjøre seg kjent med når Saber normalt forlot leiligheten og når han var bortreist.», står det i tiltalen.

Les også: Politiet: Brukte kodespråk i avlyttede samtaler

Ventet på «Onkel Skrue» i garasjen



I løpet av sommerferien 2014 skal Bandidos-profilen ha vært syv ganger i garasjeanlegget hvor Saber bor. Under et par av turene satt han og ventet på Imran Saber i over en halvtime – uten at 38-åringen dukket opp.

«Jeg satt der i 40 minutter», uttalte Bandidos-profilen til Nokas-raneren Metkel Betew etter en tur til garasjen.

ÅSTED: Politiet mener Nokas-Betew ba Bandidos-profilen Lars Harnes om å drepe Imran Saber alias «Onkel Skrue» i denne garasjen i Oslo.

«Han befant seg i garasjeanlegget til

tidspunkt da Saber normalt reiste hjemmefra, og ved minst én anledning var han bevæpnet

med en ladet pistol med lyddemper. De mislyktes i sitt forsøk på å drepe Saber, idet han var brakt i sikkerhet av politiet frem til Harnes ble pågrepet 21. juli 2015.», står det i tiltalen.

Harnes hadde dekket hele kroppen med nylonstrømper og var påført latekshansker under mopedhanskene – noe politiet mener var gjort for å unngå å legge igjen DNA på stedet.

I tillegg var Bandidos-profilen maskert med finlandshette og bevæpnet med pistol med påmontert lyddemper.

Politiet mener den MC-kriminelle 47-åringen tok på seg oppdraget med å drepe «Onkel Skrue» – og at oppdragsgiveren var Metkel Betew.

Begge er også tiltalt for drapsforsøk.

– Politiet har tilfeldigvis kommet over noen få brikker i et større bilde. Påtalemyndigheten har tolket disse brikkene feil. Saken er følgelig også skjevt presentert i media. Harnes ønsker ikke nå å forhåndsprosedere saken, sier Bandidos-profilens forsvarer, Øyvind Bratlien, til VG.

Forsvareren påpeker at ulike dommere underveis i varetektsperioden har ment at bevisene ikke holder til tiltale.

– Når det likevel er tatt ut tiltale, ser Harnes frem til at retten skal få vurdert saken og alle beviser. Han erkjenner ikke straffeskyld for de alvorlige forholdene i tiltalen, sier Bratlien.

Forsøkte ny innførsel med narkotika



En drøy måned etter innførselen av hasjpartiet på 50 kilo, avtalte de danske undercoveragentene en ny transport av 20 kilo ecstasy fra Nederland til Norge. Agentene skulle få 350.000 kroner for oppdraget, ifølge VGs opplysninger.

Narkotikaen ble gitt til agentene i Nederland, men overleveringen til ligaen i Norge i august 2015 ble aldri gjennomført.

«Etter transport til Norge ble narkotikaen i stedet overlevert til norsk politi fredag 7. august 2015.», står det i tiltalen.

Noen dager etter denne episoden aksjonerte politiet og pågrep Betew og ligaen hans.