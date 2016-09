Tiltalt for overgrep mot 12 kvinner

En mann i 30-årene er tiltalt for seksuelle overgrep mot 12 kvinner. Ifølge NRK har mannen diagnosen «lettere psykisk utviklingshemmet».

– Det er en alvorlig og omfattende sak. Det er 12 fornærmede i saken, og det er flere tilfeller av voldtekt, sier statsadvokat i Oslo politidistrikt, Anders Mandal Funnemark, til NRK.

Overgrepene skal ha skjedd flere ulike steder i landet. Bistandsadvokaten til en av kvinnene, Hege Salomon, opplyser at hennes klient anmeldte mannen til politiet allerede i 2008.

– Klienten min er svært sårbar. I tillegg til at hun er døv, har hun også et fysisk handikap som gjorde det vanskelig for henne i en voldtektssituasjon å komme seg unna og få hjelp, sier Salomon.

Påtalemyndigheten har også tiltalt mannen for seksuelt krenkende atferd overfor en mindreårig i en nær relasjon. Mannens forsvarer sier til NRK at hans klient vedgår deler av tiltalen og deler av de faktiske hendelsene, men at han nekter straffskyld.

Han er helt klar på at de forholdene han har vedgått har vært frivillige.

NRK skriver at den tiltalte har kommet i kontakt med flere av de fornærmede gjennom internett. Flere av kvinnene skal også kjenne hverandre.

En annen av bistandsadvokatene, Terje Korneliussen, representerer seks av kvinnene. Han sier disse er svært sårbare, og at det er viktig at disse skal slippe å møte i retten.

Selv om mannen karakteriseres som lettere psykisk utviklingshemmet, så mener de sakkyndige i saken at han er strafferettslig tilregnelig.