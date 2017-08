Tiltalt for konedrap på Ulven i 2015: Stemmer fortalte at kona skulle drepe ham

Da den 35 år gamle mannen skal ha drept kona på Ulven i Oslo, var ekteparets tre mindreårige til stede, ifølge tiltalen.

I dag startet rettssaken mot 35-åringen, som nekter straffskyld.

35-åringen er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for grov krenkelse av sine barn.

Dommer Ingmar Nestor Nilsen spurte tiltalte om han hadde begått disse handlingene.

– Ja, svarte 35-åringen kort, som i retten fremsto preget.

Drapet fant ifølge tiltalen sted 10. juni i 2015. Påtalemyndigheten mener tiltalte stakk sin kone ti ganger, og at hun døde som følge av skadene.

– Dere vil møte et menneske som er dypt frustrert over han har gjort, sa 35-åringens forsvarer, Brynjar Meling, i retten i dag.

KJERNEN I SAKEN: Ifølge de sakkyndiges vurdering var 35-åringen psykotisk på handlingstidspunktet, noe også retten må ta stilling til om han var. Her snakker statsadvokat Irlin Irgens sammen med forsvarer Brynjar Meling før retten ble satt. Foto: Ådne Husby Sandnes / , VG

Hørte stemmer

Ekteparet, opprinnelig fra den kurdiske delen av Irak, kom til Norge på slutten av 90-tallet.

Mannen, som i dag er innlagt på psykiatrisk sykehus, kom til Norge i 1999 og giftet seg med kona i 2003 i Irak, før kona flyttet til Norge. Tiltalte forteller at samlivet fungerte fint fram til 2009, men at han da begynte å bli deprimert og sluttet i jobben som bussjåfør.

– Hvordan var første halvår av 2015? spør dommer Nilsen mannen som har fått diagnosen paranoid schizofreni.

– Det var veldig dårlig for meg. Jeg hørte stemmer hele tiden. Jeg sa jeg ikke trodde på dem, men jeg klarte ikke det, sier 35-åringen, som i store deler av sin innledende forklaring fortalte om hvordan disse stemmene påvirket livet hans og samlivet med kona.

Redd for sitt eget liv

Han forteller at moren, som bodde i Irak døde vinteren 2015 og at han reiste dit alene og oppholdt seg der fram til april/mai. Da han kom hjem, forteller han at det var mye stemmer.

Han uttrykte overfor kona at han var lei seg for det han hørte stemmene sa om henne. De oppsøkte aldri profesjonell hjelp, forklarer tiltalte.

På drapsdagen var det spesielt mye stemmer, forklarer mannen, som forteller at stemmene etter hvert i 2015 tok over at han begynte å tro på dem.

– Jeg klarte ikke stå på et sted. Gikk fram og tilbake. Jeg hørte masse stemmer.

Mannen forteller at stemmene han hadde i hodet «alltid» handlet om kona og at hun ikke var en god person. Stemmene fortalte på drapsdagen at kona og en annen person skulle drepe ham. Da var han redd for sitt eget liv.

Han forteller at han husker det første knivstikket, og senere at sønnen sa at han måtte ringe politiet.

Barna til stede

Den eldste av de tre barna skal ha forsøkt å redde morens liv, men faren skal ha dyttet ham bort, står det i tiltalen.

– Krenkelsen er grov, når det ses hen til at drapet på moren ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter mens de så på, heter det i tiltalen.



Det store spørsmål i rettssaken er om 35-åringen var psykotisk på gjerningstidspunktet, og at han dermed eventuelt skal dømmes til tvungent psykisk helsevern. I dag hadde to sakkyndige psykiatere tatt plass i rettssalen foran dommerbordet.

De har konkludert med at 35-åringen var psykotisk på gjerningstidspunktet, men likevel skal retten foreta en selvstendig vurdering av dette spørsmålet.

Meldte fra selv

Det var mannen selv som varslet politiet etter drapet i juni for to år siden. Han ble pågrepet i leiligheten på Ulven bare fire minutter etter at han hadde meldt fra, skriver Aftenposten. Han samtykket til varetekt i det første fengslingsmøtet.

Statsadvokat Irlin Irgens innledet med å si at tiltalte i liten grad har forklart seg om handlingen, og det har ikke fremkommet noe motiv.

Mannen, som er innlagt på psykiatrisk sykehus, har ifølge hans forsvarer vært veldig innstilt på å forklare seg så langt han husker.

Det er satt av fem dager til saken i Oslo tingrett.