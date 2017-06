Tiltalt for gjentatte slag med stoler og kosteskaft på skolen, hasjbruk på skolen og falske legeinnkallinger

Tre videregåendeelever i Oslo er tiltalt for hasjbruk og vold på skolen i januar, februar og mars i år, samt for å ha levert falske innkallinger til legetimer.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Flere av hendelsene som omtales i tiltalen skal ha skjedd på Ulsrud videregående skole, som de siste to årene har hatt store utfordringer med bruk og salg av narkotika og vold, ifølge et notat fra skoleledelsen.

I det ene tilfellet i samletiltalen mot de tre ungdommene, skal den ene av dem i januar 2017 ha slått og sparket en annen ungdom gjentatte ganger ved bruk av blant annet stoler og kosteskaft.

Les også: Ser alvorlig på ungdomshærverk på Vestli

Deretter skal han ha fått fornærmede til å gi fra seg en mobil samt 200 kroner og truet med at han dagen etter skulle betale ytterligere 3000 kroner.

En annen av ungdommene er tiltalt for at han i februar skal ha tatt tak i kjeven til en gutt, klemt til og dyttet ham inn i en murvegg. Deretter skal han ha dunket guttens hode inn i en murvegg slik at han ble påført hjernerystelse.

Fikk du med deg? Siktet på vekterbil med 15 kilos stein

Dokumentasjon på fravær



En av ungdommene skal ifølge tiltalen ha etterlignet eller forfalsket innkallinger til lege- og tannlegetimer samt falsk dokumentasjon på legebesøk for å dokumentere sitt fravær overfor skoleledelsen.

De tre unge mennene skal også i februar i år ha vært enten i besittelse av narkotika og/eller røykt hasj ved lunsjtider på den videregående skolen de gikk på.

Statsadvokat Nina Margoth Prebe, som har underskrevet tiltalebeslutningen, ønsker ikke å uttale seg om tiltalepunktene, utover at det er en alvorlig sak.

Bakgrunn: Politiet: Avtalt masseslagsmål

Trusler og vold



Tiltalen er tatt ut 20. april i år. I dag omtalte VG et bekymringsnotat hvor Ulsrud videregående skole rapporterer om regelmessig salg og bruk av narkotika på skolen. I tillegg beskrives en situasjon med vold, trusler og enkelte elever ved skolen som betjener «gjelden si» med seksuelle tjenester.

Tidligere har Dagsavisen publisert flere saker der lærere i Osloskolen har blitt utsatt for trusler og vold.

En ansatt skal ha fått en pult kastet etter seg, mens en elev i et annet tilfelle truet med å brenne ned en lærers hus, ifølge avisen.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV) sitter som medlem i kultur- og utdanningskomiteen.

Hun har vært kjent med situasjonen med vold, trusler og narko i noen av de videregående skolene en stund. Blant annet tok hun initiativ til at fagpolitikerne besøkte Ulsrud og flere andre videregående skoler i april.

– Vektere kortsiktig



– Det er svært alvorlig det som beskrives. Dette viser hvor nødvendig det er å styrke det sosiale arbeidet rundt de elevene som sliter med livene sine. For dette burde vært fanget opp tidligere i oppveksten til disse ungdommene, sier Borgen til VG.

– Er det riktig tiltak å sette inn vektere – slik det er på noen skoler?

ALVORLIG: Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) sier at det som beskrives i notatet er svært alvorlig. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Det ser jeg på som kortsiktige tiltak for å løse akutte situasjoner. Over tid er det bedre å bruke kompetente miljøarbeidere, barnevern, lærere og et tett samarbeid med nærpolitiet, svarer Borgen.

– Men hvilke konkrete tiltak setter dere nå inn mot situasjonen som beskrives?

– Vi har jobbet frem en flertallsmerknad til revidert budsjett som gir utdanningsbyråden klar beskjed om å setter inn tiltak og rapportere tilbake hvilke tiltak som settes inn både på kort og på lang sikt. Dette dreier seg om at noen av elevene har problemer og trenger fagfolk rundt seg som helsesøster, miljøarbeidere og noen å snakke med, sier Borgen.

– Ikke bare Ulsrud

Hovedverneombud i Oslo-skolen, Einar Osnes, sier at det ikke bare er på Ulsrud skole man hører om vold og trusler. Det er flere skoler som melder fra om lignende hendelser.

– Et fellestrekk ved skoler som opplever lignende atferd er at elever har en brokete bakgrunn og at hjemmesituasjonen og omgivelsene og miljøet oppleves som vanskelig, sier Osnes til VG.

Vanlige tiltak på slike skoler er å ha miljøarbeider og miljølærere som jobber forebyggende.

– Vektere er en akutt og midlertidig situasjon, man ønsker ikke at det skal bli permanent, sier Osnes.