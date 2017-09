Tiltalt for drapsplaner mot Saber: Full taushet i politiavhør

Politiet mener Nokas-raneren Metkel Betew (39) og Bandidos-profilen Lars Harnes (49) la konkrete planer om drap og ran på Imran Saber. Ingen av dem har lettet på sløret i avhør.

Onsdag starter straffesaken mot de to mennene i Oslo tingrett hvor begge står tiltalt for blant annet draps- og ransforbund.

I samme straffesak står også ytterligere elleve andre menn tiltalt etter mafiaparagrafen. Politiet mener samtlige kan veves inn i et narkotikanettverk i Oslo med Nokas-Betew som øverste leder.

STATSADVOKAT: Geir Evanger ved Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: NTB/SCANPIX

Om sommeren 2015 ble både Harnes og Betew pågrepet av politiet i to ulike aksjoner. Siden den gang har begge sittet i varetekt og vært innkalt til flere avhør.

Ingen av dem har hatt et ønske om å forklare seg til politiet.

Det er derfor knyttet en ekstra spenning til hovedforhandlingen som starter tirsdag, da duoen på nytt vil få spørsmål om de er villige til å avgi en fri forklaring eller svare på spørsmål fra aktørene.

Statsadvokat Geir Evanger opplever at Harnes har tatt et prinsipielt standpunkt om ikke å forklare seg for politiet, men han vet ikke hva som er grunnen til at Nokas-Betew er taus.

– Vi skulle gjerne ha visst hvordan de stiller seg til tiltalen, utover at de ikke erkjenner straffskyld. Det er alltid greit å være forberedt på hva som kommer i en hovedforhandling, sier Evanger til VG.

Statsadvokaten er klar på at tausheten ikke er avgjørende for tiltalespørsmålet og at enhver tiltalt ikke plikter å forklare seg.

– Det er bra om tiltalte forklarer seg, men det overrasker meg ikke om det ikke skjer. Det er relativt sjeldent at man blir stående uten å si et eneste ord. Det har jeg opplevd én gang, og det var med David Toska i «Wonderboy-saken», sier han.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bralien. Foto: Janne Møller-hansen

– Forklaringer har interesse for oss rent bevismessig, men dersom vi blir stående uten, så gir det rom for tolkninger.

Nokas-Betew har ved én anledning avgitt en kort forklaring for dommeren i Oslo tingrett under et fengslingsmøte, men siden offentligheten er pålagt referatforbud under slike rettsmøter, har ikke VG anledning til å gjengi innholdet i forklaringen.

Betews forsvarer, advokat Marius Oscar Dietrichson, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Harnes' forsvarer, Øyvind Bratlien, sier til VG at Bandidos-profilen har som prinsipp at han aldri forklarer seg til politiet, uavhengig av om det er til gunst eller ugunst for ham selv.

– Han er generelt ikke motvillig til å forklare seg for retten, men hvordan det blir i denne saken får vi vente og se, sier Bratlien.