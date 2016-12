Tiltalt for å riste babyen sin til døde: Jeg var en god far

OSLO TINGRETT (VG) Faren (30) som er tiltalt for å riste sin ti uker gamle sønn til døde, forklarte at han lenge hadde hatt lyst på barn.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Sammen med barnets mor (32) møtte han i Oslo tingrett i dag, tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge mot en forsvarsløs person. Begge nekter straffskyld.

Moren og faren, som er etnisk norske, er ikke lenger sammen.

Den tiltalte moren var sterkt preget etter at retten ble satt. Omkring 30 minutter inn i den første dagen i rettssalen, da barnefaren skulle til å forklare seg, fikk hun pustebesvær. 32-åringen gråt kraftig og ba om en pause for å hente seg inn. Sammen med sin forsvarer Bjørn Rudjord forlot hun rettssalen da dommeren innvilget ti minutters pause. Etter få minutter kom hun tilbake, slik at faren kunne starte sin forklaring.

Faren: En etterlengtet baby

Et av temaene som aktor Jan Eivind Norheim fokuserte på var om 30-åringen følte seg knyttet til barnet som far.

Den tiltalte faren forklarte at paret seks år før gutten ble født startet prosessen med å få barn, og at gutten ble unnfanget med prøverørsmetode. Faren forklarte at han lenge hadde hatt lyst på en familie.

– Jeg vil beskrive meg som en god far. Jeg gjorde alt jeg kunne. Jeg ville dødd for ham, hvis det hadde hjulpet ham. Jeg har tvilt på meg selv noen ganger etter dette, men jeg har kommet frem til at jeg gjorde mitt beste, sa han.

Fra vitneboksen fortalte faren om et vanskelig svangerskap, hvor moren blant annet slet med å sove. Hun skal også ha hatt problemer med søvnen etter at den lille gutten kom til verden.

Faren understreket i løpet av sin forklaring at han ikke slet med å sove og at han ikke ble altfor sliten etter at de fikk en sønn. 30-åringen sa at han hadde såpass mye energi at han orket å handle julegaver i tiden etter at de fikk barn frem mot midten av desember 2014.

Hadde store skader

Det var 17. desember 2014 at den lille gutten ble brakt til Akershus universitetssykehus med kraftige skader. Tre dager senere, en lørdags ettermiddag, var gutten død. Ifølge tiltalen var han da «filleristet» slik at han hadde flere ribbensbrudd, netthinneavløsning, brudd i hodeskallen og flere blødninger i hjernen.

Skadene ble ifølge tiltalen påført gutten ved flere anledninger i ukene frem mot 17. desember.

Artikkelen fortsetter under bildet

I RETTEN: Morens forsvarer Bjørn Rudjord før retten ble satt mandag. Foto: FRODE HANSEN/VG

Skal ha googlet «shaken baby»

Guttens far er tiltalt for å ha påført gutten skadene, mens moren skal ha vært vitne til volden uten å gjøre noe for å forhindre det. Selv om moren ikke meldte i fra, skal hun flere ganger ha bedt faren om å stoppe og gjort ham oppmerksom på at gutten kunne bli skadet eller dø av skadene.

Hun skal blant annet ha googlet «Shaken baby» for å vise søkeresultatene til faren.

Det var sykehuset som sendte en bekymringmelding til politiet om skadene. Det førte til at foreldrene ble pågrepet og siktet for legemsbeskadigelse.

I midten av september 2015 ble siktelsen utvidet for dem begge til å gjelde drap eller medvirkning til drap, og paret ble varetektsfengslet. Da paret ble tiltalt i sommer, var det nedjustert til legemsbeskadigelse med døden til følge mot en forsvarsløs person.

Også den tiltalte morens far var siktet i saken, men han ble aldri tiltalt. Han bodde sammen med paret i en leilighet i Oslo da de fikk sønnen høsten 2014.