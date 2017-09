Tiltalt for å ha sendt sex-video på Snapchat

En gutt i tenårene er tiltalt for å ha filmet en seksuell handling med en mindreårig jente – for så å distribuere videoen i sosiale medier.

Gutten er satt under tiltale av statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud for å ha produsert fremstilling som seksualiserte barn, og gjort dette tilgjengelig for andre.

Ifølge tiltalebeslutningen filmet den tiltalte gutten at en mindreårig jente utførte en seksuell handling på ham. Deretter skal han ha gjort filmen «tilgjengelig for en rekke personer ved å dele den på Snapchat og/eller andre sosiale medier», heter det i tiltalen.

Advokat Lene Lund Roberg, som er forsvarer i saken, sier at hun ikke har noen kommentar til saken – heller ikke hvorvidt hennes klient erkjenner straffskyld.

Sile Stenvik er oppnevnt som bistandsadvokat for den fornærmede jenta. Hun sier at saken skal opp for retten i høst.

– Jeg har ikke vært inne i saken før nå nylig, og har ikke fått tilgang på annet enn tiltalen og har heller ikke fått anledning til å snakke med klienten, så jeg har ingenting å si om saken per nå, sier Stenvik til VG.

Tenåringsgutten er i tillegg tiltalt etter straffelovens paragraf 266 for å ha krenket jentas fred i forbindelse med det samme forholdet som i det første tiltalepunktet.

I tiltalen kommer det frem at det er beslaglagt en Ipad i saken.

