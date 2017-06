Tiltalt 33-åring etter drapet på Egil Tostrup Bråten: – Jeg var i sjokk

33-åringen som er tiltalt for drapet på Egil Tostrup Bråten (23) i 2002 sier at det først var dagen etter drapet at han forsto hva han kunne ha vært med på.

Det er snart 15 år siden Egil Tostrup Bråten ble funnet knivstukket og hardt skadet utenfor hybelen sin i Nordahl Bruns gate i Oslo. 23-åringen døde på sykehus kort tid etter. Saken ble en av de mest omtalte uløste drapsgåtene i Norge.

En 33 år gammel mann er tiltalt for drapet. I dag forklarte han seg i Oslo tingrett.

– Det har vært veldig vanskelig. Både psykisk og fysisk, sier 33-åringen om tiden etter drapet.

– Jeg kan ikke forestille meg hvordan de etterlatte har hatt det. De må ha hatt det veldig vanskelig, legger han til.

33-åringen er tiltalt for drap for å skjule en annen forbrytelse, og for grovt ransforsøk. Han nekter straffskyld på begge punktene. Forsvareren hans har tidligere uttalt til NTB at klienten erkjenner straffskyld for uaktsomt drap.

Fakta om drapet på Egil Tostrup Bråten * 18. november 2002: Egil Tostrup Bråten (23) blir funnet drept utenfor sin bolig i Oslo sentrum. Politiet tror Bråten ble offer for et rovmord og har svært få spor i saken. * 23. november 2016: En nå 33 år gammel mann av tyrkisk avstamming blir pågrepet og siktet for drapet. * 24. november blir nok en person, en 30 år gammel mann, pågrepet og siktet for medvirkning til drap. * 2. desember 2016: 33-åringen tilstår at det var han som drepte Bråten. * DNA-spor på en knivslire som ble funnet ved åstedet, var avgjørende for gjennombruddet i saken. * 6. juni 2017: Rettssaken mot de to tiltalte starter i Oslo tingrett. 33-åringen er tiltalt for drapet. 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk. Det er satt av fire dager til rettssaken. Kilde: NTB

Sprikende forklaringer



33-åringen ble pågrepet i fjor høst, på bakgrunn av 14 år gamle DNA-spor fra en knivslire på åstedet. En 30 år gamle mann ble pågrepet kort tid etter, og er tiltalt for grovt ransforsøk.

De to var henholdsvis 18 og 16 år gamle da drapet ble begått, og var begge tidligere dømt for vold, kroppsskade og ran.

30-åringen forklarte tidligere tirsdag at de to hadde planer om å rane Bråten. 33-åringen fortalte en annen historie. Ifølge ham hadde de to tiltalte, som da var henholdsvis 18 og 16 år gamle, bestemt seg for å stjele en bil.

På en bensinstasjon kjøpte de et skujern, og 33-åringen stjal to kniver. På spørsmål fra aktor om hvorfor han trengte to kniver, svarer 33-åringen at han hadde vært i slåsskamp tidligere samme dag, med en person som hadde kniv.

TUNGT Å BÆRE: – Det har vært svært tungt for min klient å bære på historien i alle disse årene, har 33-åringens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, tidligere uttalt til VG. Foto: Tore Kristiansen , VG

Avviser at han lette etter lommebok



Han forklarte videre at 30-åringen etter hvert bestemte seg for å ringe hjem, fordi det var seint. 30-åringen skal dermed ha gått bort til Egil Tostrup Bråten, og bedt om å få låne telefonen hans.

– Slik jeg forsto det, ville han ringe, og han trengte en telefon. Jeg sto et stykke unna, og fikk ikke med meg hva de sa. Jeg så at Bråten slo ham, og da brøt det ut en slåsskamp, sier 33-åringen.

Han forklarer videre at han oppfattet at Bråten hadde overtaket, og at han bestemte seg for å hjelpe kameraten sin.

– Bråten prøvde å slå meg, men jeg kan ikke huske at han traff meg. Jeg fektet mot ham, for at han skulle trekke seg tilbake. Jeg trodde ikke jeg hadde truffet ham før neste dag. Han falt i bakken, og vi løp, sier 33-åringen.

I sin forklaring fortalte 30-åringen at 33-åringen var borte ved Bråten og sjekket jakka hans før de to løp fra stedet. Dette avviser 33-åringen i sin forklaring.

– Jeg har ikke gjort noe så skammelig, sier han.

– Fikk sjokk



33-åringen forklarer at han ikke trodde at han traff med Bråten med knivene. Han hevder at det først var dagen etter, da han leste om drapet i avisen og senere oppdaget at det var blod på én av knivene, at han forsto hva han kunne ha vært med på.

– Jeg var helt ute å kjøre. Jeg fikk sjokk, sier han.

Han forklarer videre at han vasket blodet av kniven. Deretter gikk han og den medtiltalte 30-åringen en tur. I løpet av turen skal 33-åringen ha kastet fra seg knivene på et islagt vann.

Han forklarer også at de to diskuterte skyldsspørsmålet, og at han ikke husker hva de kom frem til, men at de skyldte på hverandre. Samtidig innrømmer han at tenkte at det kunne være ham som sto bak.

– Vi snakket om å melde oss. Jeg husker ikke hva som skjedde, men det er mulig jeg sa at vi ikke skulle gjøre det, sier 33-åringen.

