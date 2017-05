Tiltale: Slik drepte de Nils Olav (49)

To menn og en kvinne er tiltalt for drap etter at Nils Olav Bakken (49) ble tent på i live og drept på en skogsvei i Søndre Land i fjor.

Fredag 2. september i fjor ble Nils Olav Bakken (49) drept på en skogsvei i Søndre Land. Han ble funnet sterkt forbrent i et bål.

Kjøpte bensinkanne: Nils Olav ble dynket i bensin og tent på (VG +)

I november ble tre personer pågrepet for drapet. En 44 år gammel småbarnsmor, aktiv i Frelsesarmeen, hennes 20 år gamle sønn og kvinnens 36 år gamle ekskjæreste.

Alle fra nærmiljøet og alle med kjennskap til Bakken. I avhør sa 36-åringen at Bakken var i live da han ble tent på.

Tiltalen

Nå er de tre tiltalt for drap eller medvirkning til drap på Bakken. Rettssaken starter i Gjøvik tingrett 19. juni.

Ifølge tiltalen skjedde drapet på gruoppvekkende vis:



Først skal 20-åringen ha lagt ham i bakken. Mens Bakken lå nede, satte 36-åringen seg på offeret, ifølge statsadvokaten. Den 44 år gamle kvinnen skal deretter ha holdt Bakken fast i benene, men 20-åringen holdt ham i armen, ifølge tiltalen.

Deretter forsøkte eks-paret å stripse offeret, mener påtalemyndigheten - før kvinnen skal ha stukket Bakken i hånden, før 36-åringen ifølge sin egen forklaring stakk ham flere ganger i overkroppen. 20-åringen skal så ha sparket ham i hodet, før 36-åringen knivstakk ham i halsen. Dette har han erkjent.



Avslutningsvis skal 36-åringen og 20-åringen har dratt Bakken ut i grøften og dynket ham med bensin.

36-åringen har innrømmet at han satte fyr på Bakken, som døde av en kombinasjon av forblødning fra stikket i halsen og varme- og brannskader.



Den antatte hovedmannen 36-åringen - har forklart seg i detalj om ugjerningen i avhør og har erkjent å ha begått drapet sammen med de to andre. Kvinnen og hennes sønn nekter straffskyld.

– Et sjokk

Bakkens nærmeste familie, hans halvsøsken, har siden september i fjor kjempet for å få bistandsadvokat etter drapet. Dette har flere rettsinstanser nektet dem.

Familien nektes bistandsadvokat: - Beintøft

Halvbroren, Alfred Hoel (54), vokste opp med Bakken og sier han var en av få som besøkte 49-åringen jevnlig helt fram til dagen før drapet.

– Etter drapet har det vært beintøft, sa Hoel til VG i forrige uke.

Funnet på åstedet: Siktedes DNA

– Det kom som et sjokk at Nils Olav ble drept, og sjokket har blitt større og større etter hvert som mer og mer om drapet har kommet fram i media. Det virker jo som en ren henrettelse. Med måten drapet er gjort på, er det ikke lett å takle, sa Hoel, som forteller at han har hatt perioder hvor han har slitt og vært borte fra jobben på grunn av drapet.

Advokat Sigurd Klomsæt har ved gjentatte anledninger begjært seg oppnevnt som Hoels og søsteren Christina M. Wintergardens bistandsadvokat.

Han er dypt uenig i rettens vurdering og mener det er åpenbart at lovens vilkår for å oppnevne bistandsadvokat er oppfylt med god margin.

– Jeg møter opp i tingretten uansett om jeg blir oppnevnt eller ei. De søkte meg i september, og jeg kan ikke la mine klienter sitte alene i en slik sak, sier Klomsæt til VG.

– Han var urolig og utrygg



Noen dager etter at Nils Olav Bakken ble funnet drept, fortalte storesøsteren til VG at hun hadde inntrykk av at lillebroren var redd.

– Han var redd for fremtiden og hva som skulle skje, men jeg vet ikke hva han mente, sa Wintergarden den gangen.

51-åringen beskrev lillebroren som en snill og grei gutt, men som har vært uheldig livet på grunn av sykdommene og en broket oppvekst.

– Han var urolig og utrygg, og det bar han preg av, sa Wintergarden, som også har fortalt VG at tiden etter drapet har vært vanskelig.