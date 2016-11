Tiltale: Pisket kona med belte og tvang henne til å gå med voksenbleier

Den 39 år gamle sørlandsmannen skal ha truet kona med å drepe henne dersom han ble dømt for konevold. Nå må han i retten igjen.

39-åringen ble i september dømt til ti måneders fengsel i Lister tingrett for omfattende vold mot sin kone.

Under hovedforhandlingen pådro han seg nye straffbare forhold mot henne, blant annet for å ha truet med å drepe henne, dersom han ble dømt for konevold.

Nå må han møte i retten igjen for mye av det samme han ble dømt for i september.

Kona endret forklaring



Mannens kone sa i sin første forklaring i retten at hun husket lite i forbindelse med de ti punktene i tiltalebeslutningen.

I den andre forklaringen fortalte hun at tiltalte beordret henne hva hun skulle si i retten dagen før. Hun hadde ikke forklart seg sannferdig, og ga deretter en tilleggsforklaring.

Forklaringen omfattet også forhold frem til nyeste periode av deres samliv, og politiet valgte derfor å pågripe mannen på nytt under hovedforhandlingen i Lister tingrett og det har nå blitt tatt ut en ny tiltale mot ham.

– Mannen nektet straffskyld da saken var i retten, og han nekter også straffskyld for de nye anklagene, sier mannens forsvarer, Bjørn Rudjord, til VG.

Tiltalte nektet i retten for mishandling av ektefellen, men beskrev seg som en bestemt person som ville ha ting på sin måte.

Han fortalte at han og kona levde et vanlig ekteskap inntil barnevernet plasserte barna i fosterhjem, skrev Flekkefjords Tidende da de omtalte saken tidligere i høst.

– Måtte spise fra søppelet



Den fornærmede kvinnen forklarte i retten tidligere i høst at hun var mye redd. Hun fortalte at hun aldri visste når han fikk sinneutbrudd, og at hun derfor gikk på tå hev.

Ifølge dommen fra september måtte hun tippe seg frem til hva tiltalte ville ha til middag. Ved et tilfelle hadde hun kjøpt feil middag, og ifølge dommen kastet tiltalte da maten i en komposthaug og deretter i søppelet, før han beordret henne til å spise opp. Hun turte ikke si imot og spiste maten fra søppelet, står det i dommen.

Hun forklarte også at mannen tvang henne til å gå med voksenbleier og at han ved flere anledninger hadde kjøpt tau med renneløkke til henne og at mannen ofte sa at hun burde gå å henge seg.

Dersom hun ikke greide det, skulle han hjelpe henne, står det i dommen.

I den nye tiltalen er 39-åringen tiltalt for flere lignende forhold. Blant annet er han tiltalt for å ha spylt henne med høytrykksspyler, pisket henne med belte og han skal ha tvunget henne til å stå naken utenfor huset de eier.

Han er også tiltalt for å ha tvunget henne til å gå med bleier, slik han ble dømt for i høstens dom.

Ektemannen sitter nå i varetekt, under påvente av at nye hovedforhandling skal komme opp.