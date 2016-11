Tiltale: Fem Oslo-menn ranet prostituerte med strømpistol

Politiet mener fem unge menn fra Oslo tok seg inn i en leilighet i hovedstaden og truet to prostituerte med en gasspistol og strømpistol – før de tok med seg 20.000 kroner og andre verdisaker.

Nå er de fem mennene i 20-årene tiltalt for grovt ran og må møte i Oslo tingrett i midten av mars neste år.

I den aktuelle straffesaken er totalt åtte menn tiltalt:

• Fem for det grove ranet hvor mennene lyktes med planene og fikk med seg verdisaker.

• Åtte for å ha deltatt i et eller flere grove ransforsøk.

Det var i midten av oktober i fjor at de åtte mennene i 20-årene fra Oslo knyttes til ett grovt ran og syv grove ransforsøk – i løpet av en periode på tre uker, ifølge tiltalen.

I det første forsøket – om kvelden 14. oktober – skal fire av mennene ha oppsøkt en ukjent prostituert på Rosenhof, men ransforsøket mislyktes siden en antatt hallik jaget dem bort med et balltre, står det i tiltalen.

– Tiltalt skutt med strømpistol



I ukene som fulgte skal flere av mennene ha slått til mot syv ulike steder i hovedstaden. Samtlige av ofrene var prostituerte – men kun én gang skal de ha lyktes:

FORSVARER: Advokat Gøran Møller-Christiansen. Foto: Nils Bjåland

29. oktober 2015: Fem menn utstyrte seg med en gasspistol og strømpistol før de tok seg inn i en leilighet i sentrum og truet to prostituerte. En av de fornærmede ble slått og tatt kvelertak på – noe som resulterte i et kutt over øyet, ifølge tiltalen. Deretter skal mennene ha tatt med seg 20.000 kroner i kontanter, fire mobiltelefoner, to datamaskiner og to nettbrett.

De syv andre ransforsøkene ble stoppet – blant annet fordi de fornærmede gjorde motstand, ifølge tiltalen. I et av forsøkene ble stoppet skal en av de tiltalte mennene selv ha blitt skutt med strømpistol.

– Min klient erkjenner straffskyld for det han har vært med på. Han har hatt en mindre sentral rolle og ser frem til å bli ferdig med og legge denne saken bak seg, sier en av de tiltaltes forsvarere, Gøran Møller-Christiansen, til VG.

Ifølge tiltalen på fire sider, så har politiet kun identifisert tre av de ni fornærmede prostituerte.

Etter det VG får opplyst, skal de tiltalte ha tenkt at de fornærmede var uavhengige prostituerte uten bakmannsapparat – men oppdaget i flere av sakene at de tok feil og ble møtt med motstand.

En av de ranstiltalte mennene er også tiltalt for vold mot to arrestforvarere i sentralarresten i Oslo og for ulovlig ervervelse av våpendeler. I tillegg er en annen av de tiltalte mennene også tiltalt for ulovlig oppbevaring av narkotika.

Det er satt av to uker til hovedforhandlingen i saken. Oslo-politiet ønsker ikke å kommentere saken foreløpig.