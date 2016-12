Tidligere venn: Elverum-drapssiktet samlet på sverd og sabler

På dette bildet smiler 34-åringen stolt og viser frem resultatet fra et bueskytterstevne i fjor sommer. Nå er han siktet for drap, etter å ha hogget i hjel kameraten med en sabellignende kniv.

Det var rundt halv to natt til tirsdag at politiet i Elverum pågrep den 34 år gamle mannen, etter at han selv ringte inn og sa at han hadde drept kameraten sin.

Han ble pågrepet utenfor politistasjonen, før politiet deretter oppsøkte siktedes leilighet. Her fulgte de blodspor fra oppgangen og inn i siktedes leilighet der de fant Marius Haugholt ligge livløs rett innenfor døra.

Han var samme natt drept av den nå siktede 34-åringen fra Elverum, med det som politiet beskriver som en sabellignende kniv.

– Han var veldig opptatt av våpen



VG har vært i kontakt med en tidligere venn av den drapssiktede mannen, og han beskriver 34-åringen som en ustabil person, som var glad i å drikke alkohol og med en forkjærlighet for våpen – spesielt sverd og sabler.

BUESKYTING: På dette bildet fra sommeren 2015 viser den drapssiktede mannen frem blinkene etter et bueskytterstevne. Foto: Privat

34-åringens forsvarer Helge Hartz sa tirsdag til VG at den siktede har forklart at han ikke var edru da han drepte kameraten.

– Han er veldig opptatt av våpen, og samler på det meste han kom over. Han er spesielt glad i sverd og sabler, og har alt fra samuraisverd, machete, Ringenes Herre-sverd, springkniver, buksprettere til batangkniver.

Vennen til den siktede ønsker å være anonym. Han har kjent 34-åringen gjennom flere år, og har blant annet tilbragt mye tid sammen med han på fester og andre sosiale arrangementer.

– Han er egentlig en grei fyr, som er godt likt fordi han er snill mot folk.

Konkurrerte i pil og bue-skyting



Samtidig forteller vennen at 34-åringen ofte skal ha tatt med våpen på fest.

– Han var som sagt veldig opptatt av våpnene sine, og det skjedde ganske ofte at han tok med seg noe fra samlingen sin på fest. Jeg har sett han vifte med både sabel, kniv og sverd på fester, sier han, og legger til at han ikke ble overrasket da det ble klart at det var 34-åringen som var siktet for drapet i Elverum.

Han sier videre at den siktede skal ha eid en stor pil og bue, som han brukte i konkurranser.

– Han konkurrerte i pil og bue-skyting, og hadde en stor plan om å dra til utlandet og jakte vilt med den. Men sånn blir det vel ikke, sier den tidligere vennen og legger til at han synes hele saken er svært tragisk.

Etterforskningsleder Roger Næss ved politiet i Elverum sier til VG torsdag at han ikke ønsker å kommentere opplysningene.

Har hatt et rusproblem



FORSVARER: Advokat Helge Hartz har torsdag kveld vært med i avhøret av sin klient. Foto: Frode Hansen , VG

Den drapssiktede mannen har torsdag kveld sittet i avhør. Hans forsvarer Helge Hartz sier til VG at hans klient er samarbeidsvillig overfor politiet.

– Han tar det som har skjedd tungt, men er samtidig rolig og kontrollert. Han forklarer seg greit, men det har heller ikke kommet frem mye nytt i dag, sier Hartz og legger til at motivet fremdeles er uklart.

– Man kan vel heller stille seg spørsmålet om det var noe motiv, sier han.

Om kvelden før drapet har han ifølge Hartz forklart at han og kameraten satt hjemme hos 34-åringen og så på TV, hørte på musikk og drakk alkohol.

Forsvareren sier også til VG at hans klient har hatt et rusproblem.

Hartz sier at han ikke kjenner til at 34-åringen var glad i våpen, men at han var glad i pil og bue og at han var med i en bueskytterklubb.

– Kameraten ble drept med en sabellignende kniv. Var dette siktedes våpen?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt.