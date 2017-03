Tidligere gjengmedlem siktet i uløst drapssak

I to år har politiet jaktet på den som henrettet Muhammad Shahzad Aslam på en parkeringsplass. Nå er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til overlagt drap.

Mannen i 30-årene ble siktet i den uløste drapssaken 27. januar.

– På det tidspunktet var han allerede pågrepet og satt i varetekt i forbindelse med en narkotikasak. Han er siktet for medvirkning til overlagt drap. Vi tror at han har hatt en rolle som tilrettelegger, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til VG.

Muhammad Shazad Aslam (40) ble funnet drept ved siden av bilen sin på en parkeringsplass ved Lindeberg skole natt til 11. april i 2015.

Minutter tidligere hadde han sluppet av kona og barna ved inngangsdøren til boligblokken hvor de bodde, noen få meter fra åstedet.

Ifølge familiemedlemmer skulle 40-åringen bare parkere bilen da han ble skutt og drept.

DREPT: Muhammad Shazad Aslam. Foto: , Privat

– Drapshandlingen bærer preg av å være en ren henrettelse, sier Kraby.

Dømt for drapsforsøk

Mannen i 30-årene som nå er siktet i saken, er godt kjent for politiet fra tidligere. På 2000-tallet var han en sentral skikkelse i det norsk-pakistanske gjengmiljøet i Oslo.

Han er tidligere domfelt for drapsforsøk og narkotikaforbrytelser.

Totalt 168 vitner er avhørt i Lindeberg-drapssaken, og politiet har gjennomført et omfattende analysearbeid av elektroniske spor, som teledata og bompasseringer.

Det er opplysninger som er kommet frem gjennom dette arbeidet, som skal være bakgrunnen for siktelsen mot det tidligere gjengmedlemmet.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Siden politiet har klausulert alle dokumenter i saken, er jeg avskåret fra å kommentere den ytterligere, sier forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen.

Broren til skuddoffer i gammel sak

Avdøde Muhammad Shahzad Aslam forsøkte i 1996 å drepe tre menn i Oslo. Drapsforsøkene skjedde på tre forskjellige steder i hovedstaden 1. november dette året. Alle ofrene ble påført alvorlige skader.

Han ble dømt til åtte års fengsel, og i dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at han mente mennene hadde plaget og mobbet ham.

VÅPENFUNN: Om formiddagen etter drapet, fant turgåere dette håndvåpenet. Politiet ble varslet umiddelbart. Foto: Bjørnar Tommelstad

Det tidligere gjengmedlemmet i 30-årene, er broren til en av mennene som Muhammed Shahzad Aslam forsøkte å drepe.

– Vår hovedteori er at motivet for drapet på Muhammed Shahzad Aslam har forbindelse med disse drapsforsøkene og dommen fra 1990-tallet, sier Kraby.

Jakter på skytteren

I februar i fjor ble en 22 år gammel mann pågrepet og siktet i drapssaken. Han ble senere løslatt, men er fortsatt siktet i saken.

Også 22-åringen er siktet for medvirkning. Politiet mener at personen bak selve drapshandlingen fremdeles er på frifot.

– Vi kan ikke si noe sikkert, men vi tror ikke at noen av de to siktede har vært skytteren. Politiet etterforsker videre, blant annet fortsatt innhenting av opplysninger og analyser av elektroniske spor i saken, sier Kraby.

VG var på stedet da noen turgåere om formiddagen 11. april 2015 fant et skytevåpen cirka 30 meter fra åstedet. Politiet kan nå bekrefte at de mener at dette skytevåpenet, et håndvåpen med magasin og lyddemper, er drapsvåpenet.

Tidligere har politiet gått ut med at de mener skytteren løp til fots fra åstedet. Siste observasjon av personen ble gjort på en gangsti om lag 100–150 meter fra åstedet.