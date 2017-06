Ti og et halvt års fengsel for drapet på Egil Tostrup Bråten

En 33 år gammel mann er dømt til ti og et halvt års fengsel for å ha drept Egil Tostrup Bråten i 2002.

En medtiltalt mann (30) er dømt til fengsel i tre år for forsøk på grovt ran.

Drapet på Egil Tostrup Bråten i 2002 var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge.

I fjor fikk politiet et gjennombrudd i saken etter å ha gjort nye DNA-undersøkelser av en knivslire som ble funnet på åstedet.

De to mennene som nå er dømt, ble pågrepet i slutten av november i fjor.

Bråten døde av et knivstikk i brystet. Han ble drept natt til 17. november 2002.

Det var NRK som først omtalte dommen.

– Planlagt

Oslo tingrett mener det er straffskjerpende at de to begikk skremmende og brutale voldshandlinger mot Bråten.

Drapet skjedde etter at de to forsøkte å rane Bråten.

Grafikk: , Tom Byermoen

– Ranshandlingen var planlagt og skjedde på nattetid nær offerets hjem. NN (drapsdømte) forlot også Bråten etter å ha påført ham det dødelige knivstikket, skriver Oslo tingrett i dommen.

Begge de dømte påførte Bråten skader i forbindelse med ransforsøket.

Men det var til slutt knivstikket fra den nå drapsdømte 33-åringen som førte til at Bråten døde.

Kniv og skrutrekker

30-åringen som kun ble dømt for grovt ransforsøk, var lenge siktet for drap. Men i mars besluttet Riksadvokaten å henlegge drapssiktelsen mot ham.

– De tiltalte hadde på forhånd planlagt at de skulle opptre som to mot Egil Tostrup Bråten. Begge de tiltalte var på forhånd klar over at de bar med seg kniv og skrutrekker, og det ble under ransforsøket anvendt grov vold med de medbrakte stikkvåpnene, skriver Oslo tingrett.

Den drapsdømte 33-åringen er også dømt til å betale totalt 480.000 kroner i erstatning til Bråtens etterlatte.

