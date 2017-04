Thereses søster funnet død: – Politiet nedprioriterte saken fordi hun var rusmisbruker

For 21 måneder siden ble Carina Moens kropp funnet livløs i en hytte. Søsteren hennes fortviler over at saken ble liggende hos politiet i nesten ett år før den ble henlagt.

– Det er fordi hun var rusmisbruker, sier Therese Moen til VG.

Siden juni 2015 har hun jobbet for at noen skal holdes ansvarlig for søsterens dødsfall. Therese trodde nemlig at saken ville ende med en dom da Carina (28) ble funnet død i en hytte.

Politiet gikk tidlig ut og betegnet dødsfallet som mistenkelig, og en mann ble like etter siktet for å etterlate Carina i hjelpeløs tilstand slik at hun døde som følge av at hun ikke fikk nødvendig hjelp. Mannen var varetektsfengslet i ukesvis.

11 måneder etter at Carina ble funnet død, i slutten av mai 2016, var saken ferdig etterforsket. Men deretter gikk det rundt ti måneder før saken ble oversendt statsadvokaten.

Manglet beviser



Da hadde Therese ventet i omkring 21 måneder. Og da avgjørelsen kom i mars 2017, var beskjeden den hun aller mest fryktet: Saken er henlagt av Statsadvokaten i Hedmark og Oppland på bevisets stilling, noe også Innlandet politidistrikt anbefalte.

ÅSTEDET: Krimteknikere jobbet i dagesvis i og ved hytta hvor Carina ble funnet død i midten av juni 2015. Foto: Fredrik Solstad , VG

Statsadvokat Jo Christian Jordet legger imidlertid til at saksbehandlingen burde gått fortere.

– Liggetiden i denne saken er ikke bra og saksfremdriften har ikke vært tilfredsstillende, sier han til VG.

Jørn Mejdell Jakobsen, som er forsvareren til mannen som var siktet, sier at han legger til grunn at politiet ikke har nedprioritert saken på grunn av Carinas rushistorikk.



– Min klient har gjennom hele prosessen hevdet at han gjorde det han hadde mulighet til å gjøre for å redde jentas liv. Både han og jeg er de første til å beklage til at livet ikke stod til å redde, sier han til VG.

Politiadvokat Bjørn Erik Pettersen i Innlandet politidistrikt er enig i at de etterlatte har måttet vente for lenge på en påtaleavgjørelse i denne saken.

– Vi beklager, i likhet med statsadvokaten, at denne saken er blitt gammel, og vi har stor forståelse for den merbelastning de etterlatte, så vel som siktede, kan ha opplevd i forbindelse med dette, skriver han i en e-post til VG.

Familien forsvant



Da Therese mistet sin søster sommeren 2015, hadde moren bare noen uker før gått bort. Dette skjedde mens Therese gikk på sykepleierstudiet i Narvik, et langstrakt land unna der søsteren ble funnet død i Sør-Odal i Hedmark.

Hun mener at Carinas sak etter hvert havnet nederst i bunken fordi hun lenge hadde vært det mange kaller en belastning for samfunnet.

Carina hadde nemlig en lang fortid med rus. Det begynte tidlig i tenårene, og eskalerte i løpet av årene til heroin. Men Therese forteller om lange perioder hvor søsteren var rusfri, innrullert i et metadon-program, og håpefull for fremtiden.

Det var en slik rusfri periode Carina var inne i våren 2015, forteller søsteren. Da hadde hun i etterkant av morens dødsfall blitt nykter. For Therese var det et lysglimt i en ellers fæl periode. Da Carina la fra seg rusen, fant søstrene trøst i hverandre. Etter flere uker som rusfri, var Carina i såpass god form at hun kunne komme å besøke Therese i Narvik.

Der koste søskenparet seg i dagesvis: De handlet, Therese hjalp søsteren med å bli gjeldsfri. Og så snakket de om drømmene sine. De planla ferietur sammen og var nærmere hverandre enn de hadde vært på lenge.

– Jeg har aldri sett henne med en sånn livsgnist, sier Therese.

«Jeg elsker deg, lillesøs»

Den samme våren traff Carina mannen som senere skulle bli siktet for å etterlate henne i hjelpeløs tilstand. Politiet sa tidlig i etterforskningen at de mente Carina lå død i flere dager i hytta hvor hun og den da siktede mannen hadde tilhold.

I SORG: Therese sliter med å innfinne seg med at hun ikke har fått svar på hva som skjedde med søsteren og hvordan hun hadde det de siste timene hun levde. Foto: Helge Mikalsen , VG

Da Therese fikk beskjeden om at søsteren var død, hadde hun i flere dager hatt en vond følelse i magen. Hun hadde i tiltagende grad vært overbevist om at søsteren ruset seg igjen.

– Da jeg snakket med henne den siste gangen var hun veldig lei seg. Jeg var bekymret for henne og forsøkte å få henne hjem. Hun sa «unnskyld» og «jeg elsker deg, lillesøs», sier hun.

Med obduksjonsrapporten fikk Therese den nagende følelsen bekreftet: Carina døde av en overdose. Therese har fått opplyst at søsteren ikke døde som følge av en heroinoverdose, men at det er uklart hva slags rusmiddel som tok livet av henne.

Therese sier at hun også har fått opplyst at søsteren hadde synlige skader. Det var blodspor i soverommet hvor hun ble funnet død og ellers i hytta, ifølge Therese. Dette ønsker politiet ikke å kommentere overfor VG.

– Vi hadde ut i fra bevisene i saken ikke grunnlag for å konkludere med at han etterlot henne i hjelpeløs tilstand, sier politiadvokat Bjørn Erik Pettersen til VG.

Politiet: Saken var prioritert



Therese mener at søsterens skader ikke er gjort tilstrekkelig rede for i etterforskningen, og vil anke henleggelsen fordi hun ønsker svar på hva som skjedde med søsteren i hytta i Sør-Odal.

– Hadde det vært meg som ble funnet der, en sykepleierstudent med et stort nettverk, er det ingen som hadde godtatt de svarene jeg har fått, sier Therese.

Det er politiet i Innlandet politidistrikt helt uenig i. Politiadvokat Pettersen forteller at saken ble gitt høyeste prioritet innledningsvis og sier det er manglende ressurser som er årsaken til at saken har blitt liggende. Han vil ikke kommentere konkrete funn eller obduksjonsrapporten.

– Avdødes rusmisbruk har på ingen måte vært noe tema med hensyn til hvilke ressurser politiet har satt av til denne saken, eller hvilken prioritet saken er gitt, sier han til VG.

SIN SISTE HVILE: I samme grav som søstrenes mor, er Carina Moen (28) stedt til hvile. Da hun ble begravet, var hun omkranset av blomster fra de som elsket henne. Foto: PRIVAT

Innen våren 2017 har Therese rukket å bli ferdig med sykerpleierstudiene. Men selv om det har gått rundt 21 måneder siden søsteren ble funnet død, klarer hun ikke å gå videre.

– Andre ting kan man bearbeide og snakke om, men dette blir for vondt.