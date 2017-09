Therese-saken overføres til Cold case-gruppa

Ni år gamle Therese Johannessen forsvant for 29 år siden. Nå overføres saken til Cold case-gruppa.

– Det er utmerket at man setter nye ressurser på dette nå. Dette er noe vi har håpet men ikke trodd, sier bistandsadvokat Fridtjof Feydt til VG.

Ingen vet hva som skjedde med den lille jenta da hun ble borte 3. juli i 1988, fra bydelen Fjell i Drammen. Nå skal Cold case-enheten ved Kripos ta opp igjen saken, melder ABC Nyheter.

Inger-Lise Johannessen, Thereses mor, skrev i en bok fra 2013 at hun tror jenta ble bortført til Pakistan i 1988, og at hun dermed fortsatt er i live.

– Vi mener at det er en reell mulighet for at Therese er blitt bortført til Pakistan og at hun fortsatt er i live. Det viktigste er at familien til Therese får et svar på hva som har skjedd med henne, sier Feydt.

Dette sporet er blitt løftet i VGs podcast Uløst, og går ut på at Therese kan ha blitt tatt med på et fly til Pakistan. Teorien går ut på at familien til en pakistansk mann skal ha trodd at han var Thereses biologiske far.

Ingen nye tips



– Jeg kan bekrefte at Cold case-gruppa skal bistå i denne saken. Vi har hatt dialog med dem og drøftet oss frem til at de kan hjelpe oss med Therese-saken, sier fungerende påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen, til VG.

– Dette er en åpen anmodning om hjelp til å se på muligheter for oppklaring av denne saken.

– Har det kommet inn nye tips i det siste som har gjort at dere ser på dette på nytt?

– Nei, det er ikke nye tips som har utløst at vi ser på dette nå. Men mer generellt at vi har denne alvorlige saken som fortsatt er uløst, sier Abrahamsen.

Dette betyr at politiet vil måtte se på Therese-saken som en forsvinningssak, ettersom foreldelsesfristen har gått ut. Saken er fra 1988, da det fortsatt var foreldelsesfrist på drapssaker.

Omfattende kriminalsak



Niåringens forsvinning var i sin tid den dyreste og mest omfattende kriminalsaken i Norge.

Riksadvokaten besluttet i 1998 å overføre Therese-saken til Sverige, og i ettertid har all etterforskning vært forgjeves. Den psykiatriske pasienten Thomas Quick hadde da hevdet at han hadde borført og drept den ni år gamle jenta.

Thomas Quick ble først dømt for drapet på Therese i 1998, for så å bli firkjent i Svea hovrett i 2010, fordi retten mente de ikke kunne finne noen tilknytning mellom Quick og Therese Johannessen.

Den formelle anmodningen om bistand ble oversent 15. juni fra Sør-Øst politidistrikt. Det er ikke klart når politiet vil intensivere arbeidet med saken.