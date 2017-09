Tettet vannrør til dommerens hus som hevn

En straffedømt mann hevnet seg på dommeren ved å tette vannrøret til huset hans med silikon.

Etter at en 36 år gammel skiensmann hadde blitt dømt i en straffesak, stengte han hovedvanntilførselen til tingrettsdommerens hus med silikon, skriver Telemarksavisa.

Et par uker senere skal han ha sendt sms-er som kunne tolkes som et utpressingsforsøk mot dommeren.

36-åringen møtte nylig som tiltalt i Nedre Telemark tingrett, hvor han nektet både for å ha tettet hovedvanntilførselen til tingrettsdommernes hus og for å ha tatt kontakt med dommeren på telefon og sms.

Tingretten mener imidlertid det er bevist at 36-åringen sto bak både kontakten på telefon og sabotasjen av hovedvanntilførselen. Retten viser til at telefonen som ble benyttet er registrert på 36-åringen.

Når det gjelder sabotasjen med vannledninga, viser retten til at 36-åringen er rørleggerutdannet og at han den aktuelle natta ble observert av et vitne i gata hvor tingrettsdommeren bor, skriver Telemarksavisa.

– Etter rettens syn er det også åpenbart at bakgrunnen for tiltaltes handlinger var at han ønsket å hevne seg på N.N. (tingrettsdommeren) fordi N.N. hadde funnet ham skyldig i straffesaken fra 2013, heter det i dommen.