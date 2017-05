Tenåringsgutter siktet for å ha ranet prostituerte med våpen

Fem tenåringsgutter ble forrige uke siktet for å ha ranet to prostituerte med våpen. En av de siktede fikk kortere fengslingstid for å lese til eksamen.

Fengslingene skjedde i Oslo tingrett 12. mai, etter at politiet hadde siktet til sammen fem tenåringsgutter for å ha stått bak et brutalt ran av to prostituerte på Oslos beste vestkant.

De prostituerte skal ha østeuropeisk bakgrunn, og jobbet på innemarkedet i Oslos prostitusjonsmiljø. Begge de prostituerte skal være i 20-årene.

Etter det VG får opplyst, skal en eller flere av guttene ha kommet seg inn i en leilighet disponert av prostituerte, og opptrådt svært truende mot dem.

– Bruk av skytevåpen



Ifølge etterforskningen skal de prostituerte ha blitt truet med det som har fremstått som skytevåpen, mens leiligheten skal ha blitt tømt for penger og verdisaker.

På ransakelse hjemme hos de siktede skal politiet funnet utbytte i hundretusenkronersklassen.

Den anmeldte forholdet skal ha skjedd i løpet av april.

Politiet i Tønsberg hadde også en lignende hendelse fra 29. april, bare kort tid etter Oslo-ranet. Også i dette ranet ble det truet med det som viste seg å være en softgun.

Politiadvokat Nora Eek-Nielsen sier til VG at hun ikke vil kommentere om det er noen sammenheng mellom de to hendelsene.

– Vi er tidlig i etterforskningen, og kan ikke kommentere noe utover at vi har fengslet noen for et ran i Oslo, sier Eek-Nielsen.

Løslatt på grunn av alder



Forsvarer Rene Ibsen Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Rene Ibsen representer en 17 år gammel gutt som er siktet i Oslo-saken.

– Min klient er siktet for ranet, men nekter straffskyld. Han ble løslatt etter fengslingsfremstillingen fordi han er så ung, og fordi det ikke var tilstrekkelig bevisforspillelsesfare, sier Ibsen til VG.

Terje Korneliussen representerer en annen 17-åring som ble fengslet.

– Min klient har erkjent sin befatning med ranet. Han ble fengslet til tross for alderen. Fengslingen ble anket på stedet, sier Korneliussen til VG.

Får lese til eksamen i varetekt



Marijana Lozic fra advokatfirmaet Andenæs Aaløkken og Veum representerer den eldste av de fem ranssiktede, en 19-årig skoleelev.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og ble fengslet i én uke. Det var én uke kortere enn det politiet ba om, sier Lozic.

– Hva er bakgrunnen for det?

– Det skyldes hans unge alder, og at retten tok hensyn til at han er videregående skoleelev, og skal ha eksamen i slutten av mai. Retten vil gi ham tid til å forberede seg til eksamen, også den uken han er fengslet, sier Lozic.

Per Zimmer forsvarer en 18-åring som ble fengslet.

– Min klient har erkjent straffskyld etter siktelsen, men har anket kjennelsen, opplyser Zimmer.

Advokat Ole Andreas Uttberg representerer den yngste av de siktede i saken. Den siktede var 16 år da ranet fant sted.

– Min klient er mindreårig, og ble ikke fremstilt for retten. Han ble løslatt på fredag, sier Uttberg.

Inspirert av gasspistol-ran



Ran av prostituerte er ikke uvanlig i Oslo. I fjor høst ble fem menn tiltalt for å ha ranet prostituerte med strømpistol og gasspistol.

I det første forsøket – om kvelden 14. oktober – skal fire av mennene ha oppsøkt en ukjent prostituert på Rosenhoff, men ransforsøket mislyktes, siden en antatt hallik jaget dem bort med et balltre, står det i tiltalen fra 2016.

Ifølge VGs opplysninger skal de unge guttene som har blitt siktet i den nye ranssaken, ha blitt inspirert av nettopp denne tiltalen og omtalen i mediene av ranet, da de planla sine ran av prostituerte.