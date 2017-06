Syvbarnsmorens forsvarer: Ikke legg til grunn at hun er helt idiot

GJØVIK (VG) Syvbarnsmoren nekter for å ha planlagt et drap på Nils Olav Bakken. Forsvareren sier at mobilbruk nettopp bygger opp under dette.

Aktor Thorbjørn Klundseter mener de tre tiltalte i båldrapet planla å drepe Nils Olav Bakken. I går la han ned en påstand om 20 års fengsel for alle tre. I dag avsluttes rettssaken og tas opp til doms.

Aktor: Derfor er drapet planlagt

Odd Raymond Olsen (36) har innrømmet å ha knivstukket Bakken, dynket ham med bensin og tent på ham.

Forsvarerne: Retter krass kritikk mot aktor og politi

Aktor mener syvbarnsmoren og sønnen har medvirket til det han karakteriserer som et planlagt, overlagt drap begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Mor og sønn nekter straffskyld for drap, alle tre nekter for at drapet var planlagt eller begått med såkalt overlegg (en overveid beslutning, et motstykke til en impulshandling).

– Ikke idiot

Syvbarnsmoren sier planen aldri var å drepe. Arnor Ilstad, hennes forsvarer, argumenterte i dag i sin prosedyre for hvorfor kvinnen ikke har medvirket til et planlagt drap. Syvbarnsmoren mener hun må bli frikjent for tiltalen.

Forsvareren henvender seg til den «ærede rett», og sier:

– Ikke legg til grunn at min klient er «kav» idiot i hodet. Hun hadde hatt vett og forstand til å legge igjen mobiltelefonen hjemme.

Han peker også på at Bakken ble funnet midt i krysset i en tett skog.

Like ved kunne man skjult ham lenge, mener forsvareren.

– Den som hadde den minste evne til planlegging, ville dratt Nils Olav langt uti der, sier Ilstad, som mener dette er blant momentene i saken som tyder på at drapet ikke var planlagt, men at handlingen bærer preg av en «panisk imulshandling».

Ilstad mener også at de tiltaltes forklaringer viser at Veståsen, hvor Bakken ble funnet forkullet 3. september, ikke var et valgt åsted med tanke på at Bakken skulle utsettes for vold.

– På åstedsbefaring kjente heller ikke de tiltalte seg igjen der oppe, sier Ilstad, som i likhet med 20-åringens forsvarer, Jacob Ringsrød, mener at Olsens forklaring ikke er troverdig.

Ilstad mener bevisene ikke holder til å dømme henne for drap og påstår at syvbarnsmoren ikke er skyldig etter tiltalen.

– Trakk seg unna

Syvbarnsmoren forklarer at det var en impulshandling kvelden 2. september å kjøre innom Bakken. Olsen og sønnen hadde snakket om å «ta» Bakken på grunn av at de tre tiltalte mente Bakken hadde begått en alvorlig handling mot en av deres nærstående. Syvbarnsmoren hevder hun ikke visste noe om vold før de var på åstedet.

Alle tre har forklart at de ville at Bakken skulle innrømme eller snakke ut om handlingen. Syvbarnsmoren forteller at dersom han innrømmet, ville hun ta med ham til politiet. Hvis han ikke innrømmet det, skulle de ikke gjøre noe.

Men på åstedet eskalerte situasjonen. Ilstad sier at kvinnen måtte behandles mildt av retten fordi hun hadde handlet i affekt på grunn av den alvorlige handlingen hun mente at Bakken hadde begått mot en nærstående.

44-åringen forteller at hun fikk en kniv av Olsen som hun skulle «skremme» Bakken med, men at hun ikke gjorde det. Hun forklarer at Bakken innrømmet den alvorlige handlingen da Olsen sa: «vær ærlig nå».

– Det var aldri i mine tanker at det skulle skje noe annet enn at han skulle få litt grisebank, sier syvbarnsmoren som forteller at hun ikke så bensinkannen bli fylt opp og ikke visste at den var med.