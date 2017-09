Øystein Hagel Pedersen (66) ble funnet død på et hotellrom i Kristiansand. Syvbarnsmoren som er siktet for ha drept ham ble observert på hotellet kvelden før. Ifølge vitner møtte hun også opp i bisettelsen.

Flere personer som sto Hagel Pedersen nær, forteller at den nå drapssiktede kvinnen møtte opp i bisettelsen i Oddernes Kirke.

– Hun var i bisettelsen. Ingen reagerte så veldig på det, det var jo ikke mistanke om noe kriminelt da. Det var en stille og rolig bisettelse, der mange møtte opp, sier hotelldirektør Torfinn Johansen.

Johansen var en god venn av Hagel Pedersen. Det var Johansen som fant Hagel Pedersen død inne på First Hotel i Dronningens gate i Kristiansand 6. april 2014.

– Hadde pyntet seg



Hotelldirektør Johansen reagerte på at vennen lå med hodet ned i puten og at det lå piller på nattbordet.

Kvelden hevder han å ha observerte kvinnen på hotellet. Han forteller at hun ikke var ønsket der, fordi Hagel Pedersen hadde fortalt ham at hun «ikke var snill med ham».

To andre kvinner VG har snakket med, som var til stede i bisettelsen, sier at de reagerte på at kvinnen møtte opp på bakgrunn av det problemfylte forholdet som hadde vært mellom den nå siktede kvinnen og Hagel Pedersen.

– Hun var en av de siste som kom inn i kirken. Hun hadde pyntet seg, og gjorde seg bemerket, sier en av kvinnene.

ETTERFORSKES SOM DRAP: Øystein Hagel Pedersen (66) ble funnet død på et hotellrom på First Hotel i Kristiansand i april 2014. Foto: PRIVAT Foto: Privat

De forteller at kapellet var fullt av mennesker.

– Bisettelsen var fin og enkel, helt i Øysteins ånd.

– Blid og omgjengelig

I over tre år etter dødsfallet har politiet drevet skjult etterforskning mot den dobbeltdrapssiktede syvbarnsmoren.

En mann som sto den drapssiktede kvinnen nær, har vært inne til mange avhør før siktelsen. Han var også i avhør store deler av onsdagen, og er kalt inn på ny torsdag.

– Jeg kjenner henne veldig godt. Jeg synes hele saken er forferdelig. Jeg kan ikke fatte og begripe det som har skjedd med ham. Alle er tapere i denne saken.

Hun beskriver som blid og omgjengelig.

– Hun er en veldig sosial person, sier han.

Han ønsket onsdag å ikke uttale seg om hvorfor han er innkalt i så mange avhør.

Tirsdag ble venninnens hans siktet for å ha forgiftet ekssamboeren Hagel Pedersen (66), samt for å ha drept sin egen far i 2002.

Anmeldt for tyveri



Den 42 år gamle kvinnen nekter straffskyld, og har heller ikke villet forklare seg for politiet.

Kvinnen fremsto rolig og fattet da hun møtte opp til fengslingsmøtet i Kristiansand tingrett onsdag. Der ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud hele perioden, de to første ukene i full isolasjon. Hun anket kjennelsen.

Det kommer fram av rettsdokumenter at kvinnen ble anmeldt av politiet for å ha stjålet Hagel Pedersens bankkort dagen før han ble funnet død. I 2013 anmeldte Hagel Pedersen henne for det samme.