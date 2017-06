GJØVIK (VG) Den 44 år gamle småbarnsmoren fikk torsdag høre aktors påstand om 20 års fengsel for medvirkning til planlagt drap. Hun er sint på medtiltalte Odd Raymond Olsen.

Aktor Thorbjørn Klundseter vil ha 20 års fengsel for Odd Raymond Olsen, den 44 år gamle småbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn som i Gjøvik tingrett står tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken (49) på Veståsen i Søndre Land kommune.

Aktor mener drapshandlingen var nøye overveid og planlagt av alle tre. Han mener også knivdrapet er begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Bakken skal også ha blitt tent på mens han fremdeles var i live.

– Blir ikke trodd

I en pause, bak kulissene i tingretten, på en grå parkeringsplass bak Gjøvik tingrett, møtte VG småbarnsmoren etter at hun hadde fått høre påstanden.

Hun nekter straffskyld for medvirkning drap og nekter for at drapet var planlagt. Hun reagerer også på den høye påstanden mot henne og sønnen.

Kvinnen har tidligere forklart at hun lenge prøvde å fortrenge drapet som fant sted natt til 3. september. Nå forteller hun at hun angrer på at hun ble med på bilturen opp til åstedet, alt som skjedde der og at hun i ettertid ikke meldte seg for politiet.

Men hun sier hun var redd for å ikke bli trodd hvis hun meldte seg.

– Og det er jo det føler nå, jeg blir ikke trodd. Situasjonen hadde blitt en helt annen selvfølgelig hvis jeg hadde meldt meg.

Flyttet bilen

– Jeg ville aldri tatt et liv sånn. Bakken får jo ikke forsvart seg. Det var ikke sånn jeg ville gjort det. Jeg ville tatt ham med til politiet.

Alle de tiltalte har forklart at de mente Bakken hadde begått en alvorlig handling mot en av deres nærstående. Hun ville høre hva Bakken hadde å si om dette.

Hun hevder hun aldri hadde trodd at Bakken skulle få noe mer enn grisebank.

Hun hevder hun satte seg i bilen på et tidspunkt med mye skrik og rop, og at hun hverken så at Olsen knivstakk eller tente på: «Alt ble bare plutselig lyst».

– Plukker i forklaringer

Aktor sa torsdag at han mente at hun flyttet bilen fordi Olsen skulle tenne på Bakken. Han mener også kvinnen har endret forklaring gjentatte ganger, særlig om egen tilknytning til drapsvåpenet.

Kvinnen nekter for dette og sier hun har gitt tilleggsforklaringer.

Hun mener også et vitne husker feil om at Olsen hentet strips hjemme den kvelden før de dro opp til Veståsen, som skulle bli et åsted.

Klundseter brukte en stor del av prosedyren til å vise at drapet var planlagt: Strips (forsøkt brukt på Bakken) bensinkanne (til påtenning), påslått barnesikring og at åstedet lå langt oppi skogen.

– Jeg mener aktor plukker de forklaringene som passer sitt bilde. Det synes jeg er skremmende, sier småbarnsmoren.

Sint på Olsen

Olsen hevder at han spurte de to andre om «skal vi ta'n» og at han da mente å drepe da han satt oppå Bakken. Dette nekter mor og sønn for.

– Hva har du sagt til Odd Raymond om dette?

– Jeg er så sint på ham for det. Han må forholde seg til deg han vet han husker, men han husker ikke. Han må ikke si ting han faktisk ikke husker.

– Hva tenker du om at han husker at han hadde «litt drap i tankene»?

– Det tror jeg ikke han har hatt, men kanskje at han har tenkt det etterpå.

– Har du blitt mer sint på ham etter hvert?

– Ja, på en måte. Jeg mener han kan forandre forklaringen sin når han hører hva vi har sagt, når han vet selv han ikke husker ordentlig. Han sier han ikke vil forandre fordi han ikke vil virke upålitelig, men det er ikke sånn dette fungerer, sier småbarnsmoren.

Hevnaksjon

– Rettssaken pågår fortsatt og jeg ser rett og slett ingen grunn til å kommentere den typen påstander, sier Klundseter om den tiltalte kvinnens meninger.

Han kalte drapet under sin prosedyre en ren hevnaksjon og var klar på at smerten Bakken må ha følt da han ble påtent, er langt utenfor hva man forestille seg.

Olsen selv sier til VG at han i retten forklarer det han husker fra dagen det skjedde.