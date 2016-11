Syv og et halvt år for drapsforsøk med brekkjern

En 48 år gammel mann er dømt til syv og et halvt års fengsel for å ha slått kjæresten i hodet flere ganger med et brekkjern og stukket henne med kniv.

Larvik tingrett konkluderte med at alle skadene kvinnen ble påført, var dødelige. Det som reddet livet hennes, var at politiet var raskt på åstedet og fikk gitt henne livreddende førstehjelp, fastslår retten.

Hendelsen fant sted i kvinnens bolig natt til 6. april i vår.

Tiltalte vedgikk at han utøvde den grove volden mot kvinnen, men hevdet at han ikke hadde til hensikt å drepe henne. Det fester ikke retten lit til og viser til at 48-åringen slo kjæresten fire ganger i hodet med et brekkjern, før han gikk ut på kjøkkenet og hente en kniv som han stakk henne i halsen med.

«Så massiv vold utføres når man der og da ønsker å drepe. Under alle omstendigheter forsto han at volden var dødelig, men fortsatte likevel», skriver retten i dommen torsdag.

I tillegg til å måtte sone syv og et halvt år i fengsel for drapsforsøk, må domfelte betale 340.000 kroner i oppreisning og erstatning til sitt offeret.

Retten forbyr dessuten mannen å kontakte sin tidligere kjæreste på ubestemt tid.