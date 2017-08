Syv menn voldsmistenkt etter masseslagsmål i Bergen

Til sammen er syv personer siktet eller mistenkt for vold etter et masseslagsmål i Bergen tidligere i august. En mann ble knivstukket under sammenstøtet.

Like før helgen var fire personer inne til avhør i saken, og i løpet av avhøret fikk fire av dem endret status fra vitner til mistenkte i saken, ifølge Bergens Tidende. Blant dem er en 25 år gammel mann som ble knivstukket under slagsmålet på Møhlenpris 9. august.

Overbetjent Geir Lussand sier at en mobilfilmet video fra hendelsen, som politiet etter hvert fikk tilgang på i usladdet versjon, står sentralt i utpekingen av nye mistenkte.

Ifølge politiet var to grupperinger involvert i slagsmålet. De skal ha møttes til flere konfrontasjoner i forkant av episoden.

– Vi ser det som en konflikt som i stor grad er basert på kulturforskjeller og syn på verden. Ett element er hvilket forhold hver av gruppene har til IS. Ingen av de involverte har vært lenge i Norge; på det meste snakker vi om to år, sier Lussand.

Fire menn i 20-årene er fra før siktet i saken. De tilhører motsatt side i konflikten enn de tre mennene som nylig ble mistenkt.