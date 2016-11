Sykepleier dømt for voldtekt i Bergen

En mannlig sykepleier er i Gulating lagmannsrett dømt til fire og et halvt års ubetinget fengsel for overgrep mot pasienter på rusakutten i Bergen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Mens pasientene lå hjelpeløse på rusakutten, ble de seksuelt misbrukt av en av sykepleierne som var på jobb, skriver Bergens Tidende.

Ifølge dommen ble totalt fire menn utsatt for overgrep. To ble voldtatt i form av masturbering mens de sov. Én pasient ble utsatt for forsøk på det samme, men mannen våknet og klarte å hindre overgrepet.

En fjerde mann ble utsatt for seksuell handling mens han sov, ved at sykepleieren strøk ham over brystet.

Voldtektsforsøket ble fanget opp av et overvåkingskamera, og opptaket ble avspilt i retten.

Sykepleieren ble i tingretten dømt til fire og et halvt års fengsel, men et halvt år ble gjort betinget. Lagmannsrettet skjerpet straffet ved å gjøre hele dommen ubetinget.

Retten skriver imidlertid at straffen er redusert med i overkant av seks måneder fordi saken ble liggende i to år hos politiet før tiltale ble tatt ut.

Mannen er også fradømt retten til å inneha stillinger som innebærer omsorg for pasienter, og må betale oppreisningserstatning på 125.000 kroner til to av ofrene og 100.000 kroner til tredjemann.