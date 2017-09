Sult-tiltalt storebror (36) om rolle i narkoligaen: − Jeg var bare en kontordame

OSLO TINGRETT (VG) Den tiltalte storebroren (36) beskriver sin egen rolle i narkoligaen som en «kontordame» og «tilrettelegger» − for å hjelpe sin medtiltalte lillebror (30) med å innføre hasj til Norge.

Det kom frem da statsadvokat Alvar Randa ved Oslo statsadvokatembeter leste opp tre politiavhør av den 36 år gamle storebroren i Oslo tingrett tirsdag formiddag.

Totalt 13 personer står tiltalt i straffesaken «Operasjon Sult», for blant annet narkotikaforbrytelser, planlegging av ran og drap og drapsforsøk.

Den første delen omhandler narkotika: Påtalemyndigheten mener Nokas-raneren Metkel Betew (39) ledet en narkoliga i Oslo kriminelle underverden – og at den aktuelle storebroren var en del av ligaen.

Da retten ble satt tirsdag morgen, nektet den tiltalte storebroren og forklare seg eller å svare på spørsmål fra noen av aktørene i salen.

«Operasjon sult» * I slutten av oktober ble Nokas-raneren Metkel Betew (39) løslatt fra forvaringsdommen på 16 år etter dødsranet i Stavanger i 2004. Politiet i Oslo mistenkte raskt at 39-åringen planla nye straffbare forhold, og etablerte «Operasjon Sult» i all stillhet. * Etterforskningen ble tildelt enorme ressurser, og politiet fikk tilgang på hele verktøykassen av metoder, deriblant tre undercover-agenter fra politiet i Danmark. Disse agentene infiltrerte Betews narkoliga i hovedstadens kriminelle underverden, ved å spille hardbarkede gangstere med bånd til russisk mafia. * I løpet av den nesten ett år lange etterforskningen mener politiet at de avslørte grove narkotikaforbrytelser, planer om ran av en verditransport og drapsplaner mot Imran Saber (39) alias «Onkel Skrue». Politiet mener Betew bestilte drapet, og at Bandidos-profilen Lars Harnes (49) skulle gjennomføre det. * Totalt 13 personer står nå tiltalt i Oslo tingrett, for blant annet drapsforbund, ransforbunde, mafiavirksomhet og grove narkotikaforbrytelser. Ingen erkjenner straffskyld i saken.

− Jeg ønsker ikke å forklare meg siden min lillebror er tiltalt i samme straffesak, for alvorlige forhold, uttalte storebroren.

Nekter straffskyld



Statsadvokaten ble derfor nødt til å lese opp tre politiavhør av 36-åringen, som ble gjort etter at han fikk innsyn i sakens dokumenter.

36-åringen har nektet straffskyld siden han ble pågrepet i en omfattende politiaksjon 17. august 2015. Politiet mener han er en av Nokas-Betews mest sentrale medhjelpere.

I det første avhøret fortalte han om en pub han drev i Oslo sentrum og om kontakten med tre danske menn som plutselig begynte å henge der – uvitende om at disse danskene var politiagenter med mål om å infiltrere ligaen.

− En dag kom noen dansker innom og drakk øl. De kalte seg «Tiller», «Danny» og «Mugge». Jeg hadde mest kontakt med «Tiller». De passet ikke inn der og jeg lurte på hva de gjorde, forklarte 36-åringen i avhør.

– Lillebror forsøkte å innføre cannabis



Ifølge storebroren, overhørte han at danskene snakket om at de hadde blitt stoppet i kontroll og at det var hunder i bilen.

− Det var umulig ikke å overhøre, og jeg tenkte at det var interessant for lillebroren min. Han hadde forsøkt å innføre cannabis, men uten å lykkes, forklarte storebroren.

I det samme avhøret beskrev 36-åringen en samtale med den danske politiagenten «Tiller» ved kjøkkenet i puben. I den aktuelle samtalen kom det frem at danskene transporterte narkotika, men at de ikke solgte, ifølge avhøret.

− Jeg husker ikke hvorfor det ble tema, men jeg mener at det var jeg som spurte. «Tiller» sa at de kunne transportere cannabis for lillebroren, men at han måtte snakke med sjefen sin førts, forklarte storebroren.

Ifølge 36-åringen, var danskene ukentlig innom puben. Det var mange møter om hvor de kunne transportere narkotika fra og hvor mye narkotika som kunne transporteres.

− De var stamgjester på puben, og de ville vite om alle involverte, forklarte storebroren.

– Danskene kunne transportere narkotika



36-åringen forklarte videre at han etter hvert introduserte danskene for sin medtiltalte lillebror og en medtiltalt Oslo-rapper. Lillebroren jobbet også på puben.

− De kom etter hvert ukentlig for å snakke med min lillebror. Jeg hadde mindre kontakt med dem, siden lillebror tok over. De ville hjelpe ham med å innføre hasj, forklarte han.

− Hvorfor ble de satt i kontakt med lillebroren? spurte avhører.

− Han og noen venner hadde forsøkt å innføre cannabis, men mislyktes. Det var sikkert for å tjene noen penger. Lillebror fikk beskjed om at noen var interessant for dem og at de kunne transportere narkotika. Lille bror svarte da: «Greit», svarte storebroren.

De tre danske politiagentene fremsto som hardbarkede kriminelle med bånd til russisk mafia, kjørte eksklusive SUV-er og leide etter hvert et lokale i tredje etasje på puben.

− Jeg er usikker på hvilken rolle lillebror hadde og om hvordan transporten skulle foregå. Jeg var bare en kontordame som ringte lillebror og organiserte møter. Jeg skulle aldri få noe betaling, men gjorde det for å hjelpe lillebror, forklarte 36-åringen i avhør.

Storebroren var tydelig på at han visste at han arrangerte en kriminell handling, men at han så på sin rolle som liten.

− Jeg var kun en tilrettelegger. Det var ikke noe stress i begynnelsen, og jeg har ikke tenkt på tanken om rollen mellom to parter som driver med innførsel av narkotika.

Ifølge 36-åringen, var lillebroren i cirka 20 møter med de tre danske mennene – mens han selv deltok på fem. Nokas-raneren Metkel Betew var også til stede i puben ved noen av møtene, ifølge avhøret.

− Jeg tror ikke Betew er involvert eller ha noe med innførsler å gjøre, uttalte han om barndomsvennen.

Skrøt av politiagentene



Storebroren er tiltalt for innførsel av 20 kilo ecstasy, men han nekter for å ha noe kunnskap om forholdet og derfor ikke noe å forklare.

FORSVARER: Advokat Arve Ringsby representerer den tiltalte storebroren (36). Foto: NTB/SCANPIX

I det andre avhøret forklarte storebroren at han syntes det var ubehagelig å få vite at de tre danske mennene var politiagenter som jobbet undercover.

− De har satt med i en slik situasjon og gjort en god jobb siden jeg sitter i varetekt. Jeg tror ikke lillebror ville klart å innføre hasj uten hjelp fra danskene, forklarte han.

Politibetjenten som gjennomførte avhøret påpekte at lillebroren innførte 50 kilo cannabis til Norge på grunn av storebroren, som satte ham i kontakt med danskene.

− Det er ille at jeg har satt lillebror i den situasjonen, men det var danskene som gjorde jobben, svarte storebroren, som hevdet at han var ukjent om mengder, kjøper i Norge og om hvor mye danskene skulle får for transport-jobben.

− Jeg vet ingenting om leverandøren i Nederland, bare at det kom derfra.

2-3 uker før cannabis-transporten i månedsskiftet juni-juli 2015, ble det gjennomført flere møter med de danske mennene.

Ba om bilder av barna til politiagentene

Storebroren har forklart i avhør at de stilte flere spørsmål om nettverkets sikkerhet, deriblant om hvordan de unngikk tollvesenets skanner og narkohunder uten å bli oppdaget.

Statsadvokaten leste også opp flere samtaler mellom blant annet danskene, storebroren, lillebroren og Oslo-rapperen, hvor sikkerhet var tema.

− Jeg hadde blitt bedt om å spørre om sikkerhet og ba om en adresse eller bilder av barna til danskene. Vi hadde ikke råd til å risikere noe uten en garanti, forklaret storebroren.

Danskene ga 36-åringen en hjemmeadresse. Storebroren nektet å svare på hvem som ba ham om å stille spørsmål om sikkerhet.

Ifølge avhøret, ble det gjort en avtale om å hente 50 kilo cannabis i Nederland og at danskene skulle få 4500 kroner for transport av stoffet.

I avhøret bemerket politibetjenten at storebroren kun nevnte Betew og lillebroren på spørsmål om hvem han hadde kontakt med.

− Det var de eneste jeg hadde nevnt overfor danskene. De var interessert i å få inn Metkel, men det var feil å dra inn ham. Det virket som om de visste hvem Metkel var allerede

I en annen samtale som ble fanget opp på puben var temaet et fast opplegg med faste innførsler, men storebroren nekter for at det var hans initiativ.

− Det var snakk om 50 kilo hasj hver gang, men jeg vet ikke hvor det skulle eller hvor det kom fra. Danskene fortalte at de hadde plass til mer, forklarte han.

AKTORATET: Statsadvokatene Alvar Randa og Geir Foto: Tore Kristiansen , VG

– Røpet flere medtiltalte



Like før lunsj i rettssaken var statsadvokaten Alvar Randa ferdig med å lese opp de tre politiavhørene til den tiltalte storebroren.

Randa er tydelig på at aktoratets oppfatning er at storebroren har snakket flere av de tiltalte inn i straffesaken.

− Vi refererte fra samtaler med de danske politiagentene i avhørene hvor det etter vår oppfatning helt klart snakkes om innførsler, at det henvises til tidligere forsøk og at stoffet var skaffet før transportopplegget var etablert, sier Randa til VG.

Dommeren er tydelig på at tiltalte som ikke møter i retten innen 9.30 vil bli begjært pågrepet.