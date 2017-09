Sult-tiltalt: Slik lurte vi Nokas-Betew

Om våren 2015 skal Nokas-raneren Metkel Betew (39) ha gitt sin tidligere ranskollega Alf Henrik Christensen (55) et oppdrag: Dra til Nederland og hent et parti med hasj.

De to mennene hadde kjent hverandre i en årrekke og ble begge domfelt etter dødsranet mot NOKAS' tellesentral i Stavanger i april 2004.

Nøyaktig elleve år senere var duoen løslatt fra fengsel og på nytt i kontakt med hverandre om straffbare forhold, mener politiet: Narkotikakriminalitet.

Ingen av dem var imidlertid klar over at politiet i Oslo allerede hadde etterforsket Metkel Betew og en håndfull sentrale medhjelpere i stillhet – og fulgte bevegelsene deres tett.

Sørlandet, april 2015: På et tidspunkt dette året skal Alf Henrik Christensen ha lånt et sekssifret pengebeløp av Betew, men uten mulighet til å betale tilbake, ifølge VGs opplysninger. Betew hadde ikke glemt lånet og skal ha forlangt at ranskollegaen tok på seg et oppdrag for ham.

Det var bare et problem.

Alf Henrik Christensen skal ikke ha vært spesielt interessert i å blande seg inn i nye straffbare forhold.

TILTALT: Audun Garthe (35).

I all hemmelighet betrodde 55-åringen seg til en kamerat fra Sørlandet om oppdraget og fortalte at han var satt i en knipe hvor han var truet av et kriminelt miljø i Oslo, får VG opplyst.

Kameraten fra Sørlandet tok derfor kontakt med en barndomskamerat som har blitt domfelt fire ganger for narkotikakriminalitet, Audun Garthe (35).

Kort tid senere møttes de tre mennene på en fotballbane for å diskutere hvordan de kunne hjelpe Christensen og få ham ut av problemene som var dukket opp, ifølge politiet.

Den 55 år gamle Nokas-raneren var en erfaren seiler og planla derfor å dra til Nederland med båt for å gjennomføre transporten.

Under møtet på fotballbanen ble trioen imidlertid enige om at Christensen skulle iscenesette problemer under overfarten og gi beskjed til Betew og ligaen hans om at oppdraget var umulig, får VG opplyst.

«Hvis miljøet ser at du er udugelig, så vil de ikke bruke deg.», uttalte Garthe.

I løpet av den nesten måneden gjennomførte den 55 år gamle Nokas-raneren to seilturer.

Den første turen: Christensen og kameraten dro på seiltur like utenfor Arendal. Underveis tok de noen bilder for å vise frem til Betew og ligaen i Oslo, får VG opplyst. Planen var å fortelle at høye bølger og dårlig vær umuliggjorde overfarten til Nederland.

Kort tid etter turen dro Christensen og Audun Garthe til Oslo for å møte Metkel Betew og en eller flere personer fra ligaen. Under møtet skal ikke Betew ha festet lit til Nokas-kollegaens historie og ba ham om å gjøre et nytt forsøk.

MØTEPLASS: Ifølge VGs opplysninger, traff de to Nokas-ranerne Metkel Betew og Alf Henrik Christensen minst én gang ved Carl Berner plass i Oslo. Foto: Kyrre Lien

Den andre turen: Christensen og Garthe seilte fra Arendal og langs kysten mot Kristiansand og videre til sydspissen av fastlandet. Nok en gang tok den 55 år gamle Nokas-raneren bilder som skulle dokumentere høy sjø og dårlig vær, ifølge Garthe.

Men alt skal bare ha vært tull.

Seilturen varte i cirka ett døgn, og nok en gang dro Christensen til Oslo for å møte Betew.

Og nok en gang skal Betew ha blitt forbannet og krevd nye forsøk, får VG opplyst.

«Alf sa på et tidspunkt at det plutselig var snakk om 100 kilo hasj, og ikke 25-30 kilo. (…) Det var Betew som hadde kommet til ham og spurt om det var greit.», har Garthe fortalt til politiet.

Den tredje turen: Vel tilbake Arendal-traktene tok Garthe kontakt med en kamerat (36) som han kjente via en jobb i Midtøsten.

36-åringen fikk høre om problemene til Christensen og ble bedt om å leie en bil og kjøre mot Nederland – men med viten og vilje krasje bilen slik at han aldri kom frem, ifølge Garthe.

FORSVARER: Advokat Petter Bonde representerer Alf Henrik Christensen. Foto: NTB/SCANPIX

I begynnelsen av juni 2015 leide den 36 år gamle kameraten en bobil og dro av gårde mot kystbyen Harlingen i Nederland. Parallelt med kjøreturen dro Garthe selv med fly for å møte sentrale medhjelpere i Betews liga, ifølge politiet.

Under møtet med Betew-medhjelperne i Nederland, ringte Garthe til kameraten som da var på vei mot treskolandet. Garthe skrudde på høyttaleren på telefonen slik at medhjelperne selv fikk høre at kameraten hadde fått problemer med bilen og at et bilbergingsselskap var kommet for å hjelpe ham, får VG opplyst.

Politispanere overvåket disse møtene og tok en rekke bilder av Garthe og medhjelperne, en ransdømt mann (30) med bakgrunn fra Eritrea og en rapper (35) med bakgrunn fra Gambia.

Da den 36 år gamle kameraten kom til Tyskland, ble bobilen sabotert med vilje på nytt.

«Campingbilen er ferdig.», skal Garthe ha sagt til Betews medhjelpere.

Nå var stemningen amper, og medhjelperne mente Garthe var useriøs og anklaget ham for ikke å være en mann av sitt ord, får VG opplyst.

Da Audun Garthe kom tilbake til Norge og Sørlandet, fortalte han til Nokas-raneren Alf Henrik Christensen at alt hadde gått etter planen.

FORSVARER: Advokat Cecilie Nakstad representerer den tiltalte Vestfold-mannen (36). Foto: Roger Neumann

I mellomtiden hadde Christensen orientert Betew om at seilbåten var ødelagt, bobilen var ødelagt, at han hadde tapt altfor mye penger og nå fikk nok være nok, får VG opplyst.

Etterforskerne har imidlertid stilt spørsmål ved om de mislykkede transportene virkelig var iscenesatt, siden hver og en av dem ble gjennomført detaljer.

Ifølge VGs opplysninger, har trioen vært tydelig på overfor politiet at Christensen påtok seg oppdraget om å frakte hasj, men at han raskt angret seg – og følte seg presset til å gjennomføre turen.

Det skal derfor ha vært helt bevisst at de gjennomførte tre mislykkede turer for å trette ut oppdragsgiveren, Nokas-raneren Metkel Betew, får VG opplyst.

Førstkommende tirsdag starter straffesaken mot Betew og narkoligaen hans. Nokas-raneren Alf Henrik Christensen, Audun Garthe og den 36 år gamle kameraten står tiltalt for mafiaparagrafen i samme sak.

Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Statsadvokat Geir Evanger mener det er et faktum i saken at det ble gjennomført to seilturer og at det ble kjørt av gårde med en bobil.

– Vi har våre tanker rundt dette, men jeg ønsker ikke å kommentere saken forut for hovedforhandlingen, sier Evanger til VG.