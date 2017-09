Sult-tiltalt om Nokas-Christensen: – Kom til meg og spurte om hjelp

OSLO TINGRETT (VG) Audun Garthe (35) snakker varmt om Alf Henrik Christensen (55) og forklarer at han bestemte seg for å hjelpe Nokas-raneren ut av en knipe.

– Jeg hadde aldri møtt Alf Henrik før han kom til meg og spurte om hjelp, men folk i Arendal ser på han som en lokal helt. Han har jobbet med vanskeligstilte barn, vunnet NM-finale i boksing og gått internasjonale kamper. Han har et veldig godt navn, sier Garthe i sin forklaring i retten.

Påtalemyndigheten mener de to, sammen med en 36 år gammel Vestfold-mann på oppdrag fra Nokas-dømte Metkel Betew (39), forsøkte å hente inn et parti hasj fra Nederland til Norge i mai og juni i 2015.

Hevder han fikk 150.000: – Pengene kunne være fra Nokas

TILTALT: Audun Garthe (35) er tiltalt for forsøk på innførsel av hasj. Her avbildet i forbindelse med en tidligere fengsling. Foto: Politiet

Christensen fullførte onsdag sin forklaring i retten, mens Garthe kom godt i gang med sin versjon. De nekter begge straffskyld.

Ville dele sin erfaring

De hevder de prøvde å lure Betew til å tro at de forsøkte så godt de kunne å innføre hasjpartiet til Norge, men at de egentlig aldri hadde som formål å gjennomføre dette. Christensen hevder det ble iscenesatt to problemfylte seilturer hvor de skulle få Betew til å tro at det var umulig å seile over i høye bølger og dårlig vær.

Årsaken: Christensen hevder han fikk utbetalt 150.000 kroner på forskudd, men at han hadde ikke mulighet til å betale tilbake pengene da han ønsket å trekke seg.

Det retten nå ønsker svar på, er hvorfor Garthe skulle være villig til å hjelpe Christensen med å lure Betew, uten å få betalt for det.

NOKAS-DØMT: Alf Henrik Christensen (55) under ankebehandlingen av Nokas-saken i Gulating lagmannsrett i 2006. Nå står han igjen tiltalt i en stor straffesak. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Christensens forklaring: Slik lurte vi Betew

«Operasjon sult» * I slutten av oktober ble Nokas-raneren Metkel Betew (39) løslatt fra forvaringsdommen på 16 år etter dødsranet i Stavanger i 2004. Politiet i Oslo mistenkte raskt at 39-åringen planla nye straffbare forhold, og etablerte «Operasjon Sult» i all stillhet. * Etterforskningen ble tildelt enorme ressurser, og politiet fikk tilgang på hele verktøykassen av metoder, deriblant tre undercover-agenter fra politiet i Danmark. Disse agentene infiltrerte Betews narkoliga i hovedstadens kriminelle underverden, ved å spille hardbarkede gangstere med bånd til russisk mafia. * I løpet av den nesten ett år lange etterforskningen mener politiet at de avslørte grove narkotikaforbrytelser, planer om ran av en verditransport og drapsplaner mot Imran Saber (39) alias «Onkel Skrue». Politiet mener Betew bestilte drapet, og at Bandidos-profilen Lars Harnes (49) skulle gjennomføre det. * Totalt 13 personer står nå tiltalt i Oslo tingrett, for blant annet drapsforbund, ransforbunde, mafiavirksomhet og grove narkotikaforbrytelser. Ingen erkjenner straffskyld i saken.

De har begge fortalt at de kom i kontakt gjennom en felles venn, som senere skal vitne i den flere måneder lange rettssaken.

– Han (felles venn, journ.anm) kontaktet meg og fortalte om en alvorlig situasjon der en god venn av ham var presset av et hardt kriminelt nettverk. Jeg har stått frem i avisene tidligere og forklart om veien ut av kriminelle miljøer, og N.N. spurte om jeg kunne være med på et møte og gi råd og veiledning om hvordan personen kunne komme seg ut av knipen, forklarer Garthe.

Christensen: – Får stå for hans regning

Møtet ble arrangert på en fotballbane i Arendal, ifølge Garthe. De to fant raskt tonen, mener Garthe, som forklarer at Christensen blant annet snakket ut om «alt det dumme han hadde gjort», økonomiske problemer og familie. Christensen skal ha tatt til tårene underveis i det angivelige møtet.

– Jeg har hatt en veldig trøblete barndom selv, og Alf Henrik hadde hjulpet mange barn før. Da jeg i 2013 stod alene mot mitt gamle miljø, stod jeg alene. Jeg kjente at jeg ville hjelpe, men ønsket å sove på det, forklarer Garthe.

Ifølge Aftenposten ville Christensen starte et omsorgstilbud for unge med rusproblemer i 2002.

Christensen selv ønsker ikke å si noe til VG om sitt forhold til Garthe eller stempelet som «lokal helt».

– Det får stå for hans regning, sier Christensen.

Heller ikke Arendal-ordfører Robert Cornels Nordli ønsker å kommentere Garthes betegnelse av Christensen som lokal helt i byen.

Reiste til Nederland

Dagen etter møtet hadde Garthe bestemt seg, mener han. De to og deres felles bekjente skal derfor ha møttes i Christensens husbåt.

– Jeg nevnte for samboeren min at jeg ville hjelpe en som hadde fått noen problemer, men at det skulle gå fint. Jeg har den tendensen at jeg roter meg opp i ting når jeg skal hjelpe til. Det har hendt meg mer enn en gang, sier han.

Drama før rettssaken: Imran «Skrue» Saber skjelte ut politiet

Garthe forteller så om hvordan Betew reagerte da Christensen hadde fortalt at det ikke var mulig å gjennomføre turen.

OGSÅ TILTALT: Metkel Betew (39) er tiltalt på for en rekke straffbare forhold i den omfattende rettssaken i Oslo tingrett. Foto: Tore Kristiansen , VG

Han hadde fått vite av Christensen at oppdraget gjaldt 25-30 kilo hasj, og at han hadde fått utbetalt et sekssifret beløp på forhånd, som han nå ikke kunne betale tilbake, og at han nå hadde Betew i hælene.

Ifølge tiltalen reiste en Vestfold-mann mot Nederland med en bobil på oppdrag fra Betew for igjen forsøke å hente hasj, men det står at han ikke kom frem. Garthe forklarer at planen var å krasje eller ødelegge bobilen i Sverige, og at han reiste til Nederland for å drøye tiden.

– Vi skulle lage så mye kvalm som overhodet mulig.

Politiet om Betew: Gjemte bilder av ransobjekt i leilighet

Ifølge tiltalen reiste Garthe til Nederland for å bistå Vestfold-mannen, som aldri kom fram til Nederland, med å få overlevert hasjen.

Garthe har ikke rukket å forklare seg ferdig om Nederland-turen og vil fortsette sin forklaring torsdag.