Sult-tiltalt om ellevill bobiltur:– Plutselig er det blålys på alle kanter

Tre Sult-tiltalte hevder de forsøkte å lure Nokas-raneren Metkel Betew (39) til å tro at de mislyktes med oppdraget om å hente hasj i Nederland. En av dem ga retten en historie om en bobiltur som fikk flere til å trekke på smilebåndet.

13 personer står i Oslo tingrett tiltalt for blant annet for narkotika, planlegging av ran, planlegging av drap og drapsforsøk.

Den første delen omhandler narkotika. Påtalemyndigheten mener Metkel Betew ga Alf Henrik Christensen, begge dømt for Nokas-ranet, i oppdrag å frakte 50 kilo hasj og marihuana fra Nederland til Norge.

Christensen forklarte i går at han angret på at han hadde sagt ja, og hevder han da planla et skuespill:

Han iscenesatte to forsøk på å nå Nederland med privat seilbåt, men hadde aldri som formål å nå Nederland.

To andre menn, Audun Garthe (35) og en Vestfold-mann (36), står også tiltalt for forsøk på narkotikatransport.

– Bobil i grøften

Påtalemyndigheten mener Vestfold-mannen 11. juni 2015, på vegne av Christensen, reiste av gårde i en bobil i et nytt forsøk på å hente hasjen. Samtidig reiste Garthe til Nederland med fly for å bistå med overleveringen, ifølge tiltalen. Garthe forklarer at han dro å dra ut tiden og lure Betews kontaktpersoner.

TILTALT: Alf Henrik Christensen (55), dømt for Nokas-ranet, møter på ny i Sult-saken tiltalt for forsøk på narkotikatransport fra Nederland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / , NTB scanpix

Vestfold-mannen ga i dag en ellevill forklaring som fikk både tiltalte, forsvarere, aktorat og dommere til å trekke på smilebåndet.

Han ble dratt inn i saken av Garthe, som skal ha spurt om også han ville hjelpe Christensen med de angivelige problemene den tidligere Nokas-raneren hadde med Betew.

Mannen, med en bred nordlandsdialekt, forklarte at han satte kursen mot Sverige. Ifølge forklaringen var planen å ødelegge bobilen slik at Betews kontaktpersoner, som Garthe hadde kontakt med, skulle tro at transporten aldri ville nå Nederland.

Et stykke over grensen skal han ha tatt tak i rattet og vridd bilen ut mot en myr.

– Bilen går ut i grøften, og ikke ut i myren. Bilen skvetter delvis opp på veien igjen, så jeg vrenger bilen ut mot myren på nytt og finner da ut at jeg detter ut av setet. Felgen knekker av akslingen og vrenges direkte av, forteller Vestfold-mannen som forteller at bilen havner tilbake igjen på veien.

– Så teit ut

Etter en stund er både bergingsbil og politiet på stedet.

tacd1f16.jpg - TILTALT: Audun Garthe er tidligere flere ganger dømt for narkotikavirksomhet. Foto: Privat

– Det hele så veldig teit ut, så jeg måtte forklare at jeg krasjet i en hjort som hadde kommet over veibanen.

Han forklarer at bergingsbilen tauet bobilen bort til en bensinstasjon.

– Bilen var ganske skadet i den ulykken. Støtfangere hang og dinglet. Vi brukte ganske lang tid på å fikse den, både utvendig og innvendig.

Vestfold-mannen sier han tok telefonkontakt med Garthe og fortalte at han hadde krasjet. Han følte at han var på høyttaler og at det var en truende situasjon og hevder at han dermed valgte å fortsette for å hjelpe Garthe med en eventuell «alvorlig situasjon».

Blakk på grensen

På Øresund hevder 36-åringen at han fikk ytterligere problemer.

– Jeg går nesten tom for drivstoff og tom for penger, så når jeg står på bommen kan jeg egentlig bare snu fordi det koster 350–400 kroner.

FORSVARER: Cecilie Nakstad forsvarer 36-åringen som kjørte nedover Europa i bobil. Foto: Roger Neumann / , VG

Han forteller så at Garthe overførte penger til ham, og at han fylte på tanken og kjørte mot Tyskland. Her går han på ny tom for penger og bensin i nærheten av byen Hessel, forklarer han. Her får han høre at Garthe er tilbake i Norge, og prøver å finne en måte å få snu på.

– Kriminell tulling

Han hevder han satte bobilen i fri og dyttet den inn på en bensinstasjon. Han forteller at personalet fikk sjokk:

– Her kommer en kriminell tulling inn på bensinstasjonen med en bobil på slep. Jeg holdt også å rive ned pumpen, forklarer han, samtidig som flere i salen ler høyt.

Han får overført nye penger, får fylt på tanken, og satte kursen mot Danmark. Men på ny går han tom for penger og drivstoff, hevder han.

– Blålys på alle kanter

Samboeren, som hadde penger, tok fergen over. De får fylt på tanken og setter kursen mot Øresund-broen. På grensen til København møter de nye utfordringer.

– Plutselig er det blålys på alle kanter, og vi blir stoppet av dansk politi på oppdrag fra Norge. De river campingbilen sønder og sammen, til og med dassen.

– Situasjonen ble ganske absurd og jeg satt i en campingbil utenfor København som et spørsmålstegn. Kloakk overalt. Spesielt var det, sier Vestfold-mannen, som hevder han fikk beskjed om å kjøre videre.

– Vi hadde knapt bare hjulene å kjøre hjem på. Og det luktet ikke godt i den bilen, sier mannen og får mer latter i respons.

Han og samboeren tar fergen til Sandefjord, raskeste vei hjem på grunn av lukten, forklarer mannen. Tilbake i Norge hevder han tollere sto og ventet.

– Der ble jeg pågrepet mistenkt av underslag av en bobil, forteller mannen om bobilen, som nå skal ha blitt meldt savnet av eieren.

– Forsto ikke alvoret

Vestfold-mannen ble etter hvert løslatt og innkalt til avhør ved politihuset i Sandefjord. Det var da etterforskere fra Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt som gjennomførte avhøret.

– Jeg forsto ikke alvoret, siden jeg ikke hadde gjort noe galt, sier han.

Påtalemyndigheten stiller en rekke spørsmål til den tiltalte Vestfold-mannen rundt målet for turen, siden han valgte å kjøre tett opp til grensen mot Nederland - isteden for å stoppe i Sverige.

36-åringen forteller at han fryktet for livet til Garthe, som han ikke visste hvor befant seg, og derfor fortsatt turen for å gi kameraten spillerom.

– Jeg visste at miljøet i Oslo var skumle å ha med å gjøre, men jeg fikk aldri vite noen navn, sier han.

