Sult-tiltalt (30) i retten: Politiagenter gjorde meg til kriminell

OSLO TINGRETT (VG) Den tiltalte 30-åringen mener han ble forledet av tre danske politiagenter til å begå alvorlige narkotikaforbrytelser.

− Jeg er ikke kriminell. Jeg har aldri drevet med innførsel av narkotika eller vært i nærheten av noe slikt, forklarte 30-åringen i sal 828 i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.

Totalt 13 personer står tiltalt i straffesaken som har fått kallenavnet «Operasjon Sult», for blant annet narkotikaforbrytelser, planlegging av ran og drap og drapsforsøk.

Den første delen omhandler narkotika: Påtalemyndigheten mener Nokas-raneren Metkel Betew (39) ledet en narkoliga i Oslo kriminelle underverden – og at den aktuelle storebroren var en del av ligaen.

«Operasjon sult» * I slutten av oktober ble Nokas-raneren Metkel Betew (39) løslatt fra forvaringsdommen på 16 år etter dødsranet i Stavanger i 2004. Politiet i Oslo mistenkte raskt at 39-åringen planla nye straffbare forhold, og etablerte «Operasjon Sult» i all stillhet. * Etterforskningen ble tildelt enorme ressurser, og politiet fikk tilgang på hele verktøykassen av metoder, deriblant tre undercover-agenter fra politiet i Danmark. Disse agentene infiltrerte Betews narkoliga i hovedstadens kriminelle underverden, ved å spille hardbarkede gangstere med bånd til russisk mafia. * I løpet av den nesten ett år lange etterforskningen mener politiet at de avslørte grove narkotikaforbrytelser, planer om ran av en verditransport og drapsplaner mot Imran Saber (39) alias «Onkel Skrue». Politiet mener Betew bestilte drapet, og at Bandidos-profilen Lars Harnes (49) skulle gjennomføre det. * Totalt 13 personer står nå tiltalt i Oslo tingrett, for blant annet drapsforbund, ransforbund, mafiavirksomhet og grove narkotikaforbrytelser. Ingen erkjenner straffskyld i saken.

I all hemmelig etterforsket politiet ligaen i nesten ett år, deriblant ved hjelp av tre danske politiagenter som gikk undercover for å infiltrere miljøet ved å spille hardbarkede gangstere med bånd til russisk mafia.

30-åringen er tiltalt etter mafiaparagrafen, for å være en del av en organisert kriminell gruppe som har innført 50 kilo cannabis og 20 kilo ecstasy til Norge.

Refser politiets metoder



I begge innførslene var det de danske politiagentene som sto for transportoppdraget, mot betaling.

− Når danskene kommer inn i bildet, så fremstår de som profesjonelle og seriøse folk. De la et frø i hodet mitt, og jeg så muligheten til å tjene penger. Det gjorde at jeg tok noen møter med dem, forklarte den tiltalte 30-åringen.

30-åringen er lillebroren til en medtiltalt (36) i samme sak, og de to hadde i perioder jevnlig kontakt med politiagentene på en pub som de selv drev i Oslo sentrum.

− De har fått meg til å gå en lang distanse som jeg aldri har vært i nærheten før. Det ville aldri ha skjedd om det ikke var for dansken og at de kom inn i bildet, bedyret han, og kritiserte politiets metodebruk.

− Det er veldig dårlig hele opplegget. Dansken lurte meg inn, og så skal jeg få mange års fengsel. Jeg forstår ikke hvordan politiet kan sette meg inn i situasjonen.

Den tiltalte 30-åringen har en klar formening om årsaken til at de danske undercoveragentene nettopp opprettet kontakt med ham.

− Jeg skjønte at de hadde en agenda om å ta Metkel Betew ved å gå gjennom meg. Det er feil å ødelegge så mange liv fordi man er ute etter en person. Det er helt absurd, som å være med i en dårlig film, forklarte han.

30-åringen fortalte videre at han har kjent Betew siden 4-5-årsalderen, og at Nokas-raneren i sin tid kjøpte is til ham og vennene hans da de spilte fotball på Ekeberg.

− Jeg er kjent med hva Metkel har gjort. Han kom innom puben da han ble løslatt. Jeg hadde ikke sett ham på mange år. Han er en familievenn. Og siden han ikke hadde lappen, så kjørte jeg ham rundt. Vi spilte fotball og spiste middag, forklarte den tiltalte 30-åringen.

– Jeg tilsto med en gang



Den 30 år gamle norsk-eritreeren ga en detaljert beskrivelse i sin frie forklaring, om blant annet kontakten med de danske politiagentene, turer til Nederland, avtaler om transport av cannabis og ecstasy, overlevering og betaling.

Ifølge 30-åringen, tilsto han sin rolle i det første avhøret som ble gjort noen dager etter pågripelsen 17. august 2015.

− Jeg tilsto med en gang og forklarte meg om min rolle og om danskene. Jeg hadde ikke sett noen dokumenter i saken og har ikke forandret noen ting. Jeg forteller det samme i dag, sier han.

I mai i fjor avslørte VG at politiet hadde innført 50 kilo cannabis til Norge i forbindelse med etterforskningen. Forholdet ble undersøkt av Spesialenheten for politisaker – men henlagt.

«Saken henlegges som intet straffbar forhold anses bevist.», sto det i vedtaket fra Spesialenheten for politisaker.

I forkant av 30-åringens forklaring, sto hans medtiltalte storebror (36) i vitneboksen. Han nektet å forklare seg, men i avhør har han forklart at lillebroren ved flere anledninger hadde forsøkt å innføre cannabis til Norge, men uten hell.

Dette avviser 30-åringen.