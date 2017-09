Sult-saken i gang: Imran «Skrue» Saber skjelte ut politiet i retten

OSLO TINGRETT (VG) I omkring fem minutter langet Imran Saber (39) ut mot politiet og det han mener har vært svak innsats for å hindre drapsforsøk mot ham.

Totalt 13 personer står nå tiltalt i Oslo tingrett, for blant annet drapsforbund, ransforbund, mafiavirksomhet og grove narkotikaforbrytelser. Ingen erkjenner straffskyld for de groveste tiltalepunktene.

Blant de 13 tiltalte er Nokas-raner Metkel Betew og tidligere Bandidos-profil Lars Harnes. De to er tiltalt for å ha planlagt og forsøkt å drepe Imran «Skrue» Saber.

Rettssaken har vekket stor oppmerksomhet i norsk presse, og allerede før dommeren ankom rettssalen, brøt et voldsomt oppstyr ut.

Da aktor Geir Evanger gikk bort til Saber og hilste på, reagerte Saber voldsomt. Han ropte ut at han ikke ønsket å være i retten og at politiet gjentatte ganger ikke hadde gjort nok for å hindre drapsforsøk på ham.

AKTORATET: Geir Evanger og Line Presthus ble begge adressater for Imran Sabers tirade like før rettssaken. De to fører, sammen med Alvar Krafft Randa, politiets sak i den flere måneder lange såkalte Sult-saken i rettssal 828 i Oslo tingrett. Foto: Tore Kristiansen , VG

Tiraden pågikk sammenhengende i omtrent fem minutter mens politibetjenter stod kun to meter unna. Det var ellers helt stille i retten. De fleste forsvarerne og hele aktoratet var til stede.

– Glem Eirik Jensen-saken. Den kommer til å blekne. Det er deres skyld at det er gjort flere drapsforsøk mot meg, ropte Imran Saber, ifølge TV 2.

Saken delt i tre

Under tiraden hyttet han med neven mot påtalemyndigheten og slo i bordet. Sabers bistandsadvokat Sol Elden forsøkte under opptrinnet å få han til å roe seg, noe han til slutt også gjorde.

Rettssaken er delt opp i tre deler: Den første delen gjelder narkotika, den andre det angivelig planlagte ranet og den tredje de angivelige drapsplanene og drapsforsøket mot Saber. Saken er berammet til å vare helt frem til jul.

Iverksatte spaning

Aktor Line Presthus har ansvar narkotikadelen av tiltalen. Hun begynte med en gjennomgang av etterforskningen ved navn «Operasjon Sult», som har ledet ut i tiltalen.

I slutten av oktober 2014 ble Metkel Betew løslatt med vilkår om oppfølgning fra kriminalomsorgen og at han ikke skulle ha kontakt med andre straffedømt, særlig andre Nokas-ranere.

I forbindelse med løslatelsen ble politiet i Oslo kontaktet av politiet i Rogaland, som en gang hadde etterforsket Nokas-saken. De ba politiet om bistand for å følge Betew, og det ble iverksatt spaning.

– I starten av november startes en etterforskning mot Metkel Betew og Lars Harnes for befatning med narkotika. 20. november iverksettes kommunikasjonskontroll. Denne etterforskningen rettet mot Betew og Harnes utvikler seg til å omfatte de øvrige tiltalte, sier Presthus i retten.

En sentral del av politiets etterforskning har vært tre undercover-agenter fra politiet i Danmark. Disse agentene infiltrerte Betews narkoliga i hovedstadens kriminelle underverden, ved å spille hardbarkede gangstere med bånd til russisk mafia.

I retten bruker Presthus tid på å argumentere for denne arbeidsmetoden, som ikke er lovfestet i Norge.

– Infiltrasjon er ulovfestet i Norge, men fullt ut akseptert arbeidsmetode for politiet. Så lenge politiet ikke fremprovoserer en kriminell handling som ellers ville ha funnet sted, kan politiet foreta seg mye, sier Presthus.

En av de tiltalte, en ransdømt 30-åring, mener nettopp at politiet har fremprovosert hans kriminelle handlinger.