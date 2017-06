Strid om avhør av syvbarnsmorens mindreårige barn: – Det er et overgrep

GJØVIK (VG) I et tilrettelagt vitneavhør snakker barnet moren inn i et straffbart forhold uten å få opplyst konsekvensene av det, mener syvbarnsmorens forsvarer.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Jeg oppfordret til at avhøret av barnet ikke skulle bli ført. At et mindreårig barn skal bidra til at mor skal bli straffet er unødvendig, sier den tiltalte syvbarnsmorens forsvarer, Arnor B. Ilstad, til VG.

Syvbarnsmorens er sammen med sønnen (20) og ekskjæresten Odd Raymond Olsen (36) tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken (49) natt til 3. september i fjor. I Gjøvik tingrett i dag startet påtalemyndigheten med å spille av avhøret av barnet.

I det tilrettelagte avhøret ble barnet spurt om Bakken, om hva barnet husket om dagen før og dagen etter drapet og hvordan de tre tiltalte oppførte seg. Barnet ble også spurt om dagen moren ble pågrepet.

Syvbarnsmoren: Derfor ville hun oppsøke Nils Olav (49)

Barnet husker at de tre tiltalte var innom hjemme og byttet bil før de kjørte opp til Veståsen med Bakken.



Barnet ble også spurt om den angivelige alvorlige handlingen de tre tiltalte mente Bakken hadde begått mot en av deres nærstående. Denne handlingen skal ha vært årsaken til at tre oppsøkte Bakken 2. september og kjørte opp til Veståsen.

Barnet visste ikke noe om handlingen og visste ikke hvem Bakken var.

Omstridt rekonstruksjon: Slik skjedde drapet

Betenkelig

Forsvarer Ilstad hevder at barnet ikke ble fortalt av politiet at det kunne komme til å snakke moren inn i et straffbart forhold.

DREPT: Tre personer står i Gjøvik tingrett tiltal for drapet på Nils Olav Bakken (49), natt til 3. september i fjor. Foto: Privat

Barnet skal heller ikke ha blitt opplyst hva avhøret skulle brukes til og ikke spurt om det hadde lyst til å avhøres om temaer som senere skulle føres som bevis i rettssaken mot sin egen mor.

– Jeg er kritisk til at påtalemyndigheten velger å benytte seg av et avhør innhentet på den måten, særlig når det ikke er et vesentlig bevis. Det er et overgrep mot ethvert barn å skulle snakke sin mor inn i et straffbart forhold, sier Ilstad, som mener påtalemyndighetens valg om å føre beviset er betenkelig og beklagelig.

I 2015 ble det vedtatt en lovendring angående fritaksreglene for barn. Den innebærer at barn mellom 12 og 15 år, som er i et såkalt tilrettelagt avhør, ikke har rett til å gjøres oppmerksom på at de ikke har plikt til ikke å forklare seg om sine foreldre for eksempel i drapssaker.

Olsen hevder han spurte om lov: Skal vi ta'n?

Ilstad har blitt oppmerksom på at det har skjedd en lovendring som gir anledning til å føre beviset, men mener loven ble endret mest på bakgrunn av en oppsving i overgrepssaker.

– Jeg mener politiet kunne vært klarere overfor barnet hva dette avhøret eventuelt skulle brukes til, selv om politiet ikke hadde noen plikt til det, sier Ilstad.



Påtalemyndigheten: Drapet på Nils Olav var planlagt

– Viktig

I forarbeidene til lovendringen er det fremhevet at det kan være en tung belastning for barn å vite at de har bidratt til at en nærstående blir straffet.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter sier påtalemyndigheten ikke kan la være å føre et bevis som de mener kan tilføre saken opplysninger som er viktige for å avgjøre skyldspørsmålet.

– Lovgiver har tatt standpunkt til hvilke saker hensynet til vitnet, må vike for saken. Vår sak er en slik type sak. Det er ingen formelle feil ved avhøret, sier Klundseter til VG.

Odd Raymond Olsen (36) erkjente første dag i retten straffskyld for drap. Mor og sønn nekter straffskyld. Ingen av dem erkjenner å ha planlagt å drepe Bakken.