Storesøsteren om pågripelsen i båldrapet: – Glad for en endelig løsning

I over to måneder har Christina M. Wintergarden (51) ventet på en positiv beskjed etter at lillebroren Nils Olav Bakken (49) ble funnet drept og sterkt forkullet i et bål. Nå håper hun at politiet er på rett spor.

Tirsdag formiddag ble tre personer pågrepet og siktet i drapssaken som har rystet det lille bygdesamfunnet på Dokka i Oppland.

– Jeg er veldig glad for å få en endelig løsning, hvis det er riktig at disse tre personene står bak drapet på Nils Olav, sier drapsofferets storesøster, Christina M. Wintergarden, til VG.

Storesøsteren fikk vite om pågripelsene over telefon.

– Mannen min ringte. Han hadde nettopp lest nyheten om at tre personer var tatt, sier hun.

SØSTEREN: Christina M. Wintergarden. Foto: Privat

Den 51 år gamle søsteren flyttet tidligere i høst nordover til den lille øya Dønna i Nordland, langt unna hjembygda Dokka og politiets drapsetterforskning.

– Det har vært en forferdelig ventetid. Det har rett og slett gått på helsa løs. Jeg har vært sliten. Det er vel ikke mer å si, og det sier vel alt, sier Wintergarden.

Roser politiets innsats



Storesøsteren roser politiets innsats i drapssaken, og hun fikk for 2-3 uker siden beskjed om at de fortsatt etterforsket drapet for fullt.

– Jeg var i kontakt med politiet i forbindelse med gjenstander som Nils Olav etterlot seg. De har gjort en enormt god jobb, sier hun.

Storesøsteren vet ikke hvem de pågrepne er.

– Nå vil jeg avvente å se hva som skjer videre, sier hun.

– Han var urolig og utrygg



Noen dager etter at Nils Olav Bakken ble funnet drept, fortalte storesøsteren til VG at hun hadde inntrykk av at lillebroren var redd.

– Han var redd for fremtiden og hva som skulle skje, men jeg vet ikke hva han mente, sa Wintergarden den gangen.

51-åringen beskrev lillebroren som en snill og grei gutt, men som har vært uheldig livet på grunn av sykdommene og en broket oppvekst.

– Han var urolig og utrygg, og det bar han preg av, sa hun.