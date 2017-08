Store politistyrker i aksjon etter alvorlig hendelse i Akershus

FEIRING/OSLO (VG) En omfattende politiaksjon pågår i Feiring i Akershus etter det politiet omtaler som en alvorlig og uavklart hendelse. Ifølge lokalavis har krimteknikere ankommet stedet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet bekrefter at det har vært en «hendelse», men vil foreløpig ikke si mer om saken. Operasjonsleder Per Stenslet sier til VG at de vil komme med mer informasjon klokken 10.

Like før klokken 10 melder politiet på Twitter at politiaksjonen fremdeles pågår.

– Vi kan bekrefte at hendelsen er alvorlig, men fortsatt uavklart. Ber folk som oppholder seg på stedet om å forholde seg til politiets henvisninger, melder politiet, som legger til at de kommer tilbake med mer informasjon – uten å tidsfeste når.

Se VGTVs direktebilder fra stedet her

VGs journalist på stedet sier at politiet har sperret av et stort område ved Feiring kirke. Innsatsleder på stedet ga beskjed til pressen om å trekke seg tilbake.

– Det er fem politibiler her vi står, men også flere politibiler andre steder. Vi møtte fire politibiler og ambulanse i motgående retning bare halvannen kilometer før vi kom hit, melder VGs journalist.

Også et politihelikopter er involvert i aksjonen.

STOR AVSPERRING: Politiet har satt opp politisperringer i et stort område i nærheten av Feiring kirke. Foto: Trond Solberg

Flere politidistrikter involvert

Operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt bekrefter overfor VG at de bistår Romerike politidistrikt i saken, men vil ikke si med hva.



– Det er Romerike som har saken, så det er de som uttaler seg, sier han.

Har du informasjon i denne saken? Kontakt VG her

VG snakket ved 09.45-tiden med en person som fortsatt så politihelikopteret i lufta.

Ifølge Romerikes Blads journalist på stedet er politiet i gang med å sperre av et hus, og at bevæpnet politi stasjonerer seg på et jorde.

Samme avis melder at krimteknikere like etter klokken 09 ankom stedet.

Eidsvoll Ullensaker Blad melder at et større område er avsperret.

UAVKLART: Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hva som har skjedd. Foto: Magnar Haraldsen/Eidsvoll Ullensaker Blad