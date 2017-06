Stjal øl - må i fengsel

En tidligere Fjord Line-ansatt er dømt til 21 dagers fengsel etter at han ble tatt på fersk gjerning i å stjele øl fra tollageret til sin arbeidsgiver.

Mannen erkjente straffskyld for øltyveri for mellom 90.000 og 100.000 kroner, skriver Sandefjords Blad. I retten la politiadvokat An Eline Rimstad ned påstand om 90 dagers fengsel, hvorav 60 dager betinget.

«Retten er av den oppfatning at den ubetingede delen av straffen bør settes til 21 dager, slik at det blir mulig å sone denne i løpet av en ferie», heter det i dommen.

Retten dømte mannen til 90 dagers fengsel, der 69 dager ble gjort betinget, med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale nær 70.000 kroner i erstatning til Fjord Line, noe som var tråd med aktors påstand.

Da en annen ansatt var innom lageret i Sandefjord i desember 2015 fikk han se mannen i ferd med å stjele øl. Ifølge tiltalen i Sandefjord tingrett skal han ha tatt 198 kasser med 24 boksøl i hver kasse, altså noe under 5000 bokser.

Mannens forsvarer, advokat Truls Arne Skjerve, mente at retten burde gi ham en betinget dom, der en av betingelsene var nedbetaling av beløpet.