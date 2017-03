Steinkjer-drapet: Drapssiktet sønn pågrepet i naboens hage

Her får politiet kontroll på mannen i 20-årene, som er siktet for å drept sin egen far.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Han så ganske motvillig ut, og gjorde motstand. Men politiet fikk kontroll på han, sier naboen til VG.

Torsdag ettermiddag rykket politiet i Steinkjer ut etter melding om at en mann var alvorlig skadet i et boligområde i nærheten av sentrum av byen.

Naboen forteller at han hørte bråk på utsiden av huset sitt – og gikk til vinduet. Der oppdaget han mannen i 20-årene rett utenfor døren.

– Jeg tror ikke han helt hadde skjønt hva som hadde skjedd. Det så i alle fall ikke slik ut da han var på utsiden av huset mitt, sier naboen.

Politiet fikk etter hvert kontroll på mannen i 20-årene, som skal ha vært avkledd da han ble pågrepet.

Bilder som Trønder-Avisa har tatt, viser den nå drapssiktede i bar overkropp og en hvit kjeledress, en slik som politiets kriminalteknikere bruker.

– Han ble pågrepet i hagen min, sier naboen.

– Forsøkte å redde livet hans

Klokken 14.14 fikk politiet melding om at det lå en hardt skadet mann på gaten i det ellers så rolige nabolaget. De første meldingene gikk ut på at det hadde vært et slagsmål mellom to menn.

Sjokkerte naboer ble vitner til dramatikken – og forsøkte å redde livet til mannen, som er i 60-årene og er faren til den nå drapssiktede mannen i 20-årene.

ÅSTEDET: I et boligområde i Steinkjer sentrum ble faren i 60-årene funnet på gaten. Han døde etter kort tid av skadene han var blitt påført. Foto: Marius Langfjord , Trønder-Avisa

– Jeg så en drive med gjenopplivning på faren, som lå urørlig på gaten. Jeg tok hånd om babyen hennes, mens hun forsøkte å redde livet hans. Hun holdt på lenge. Det samme gjorde ambulansefolkene. Etter en stund spurte jeg om det ikke gikk. Da var det stille, sier naboen.

Faren døde kort tid etter av skadene han var påført. Naboen så ikke selve voldshendelsen, men forteller VG at gaten ble vasket senere på dagen.

Stump gjenstand

Ifølge Trønder-Avisa skal mannen i 60-årene ha blitt slått med en stump gjenstand.

Denne lå ved siden av avdøde på bakken i flere timer etter drapet, før den ble sikret og pakket ned av kriminalteknikere, skriver avisen.

Politiet ønsker ikke å kommentere detaljer rundt det de mener er drapsvåpenet, utover at de har kontroll på det.

Politistasjonssjef Snorre Haugdahl i Steinkjer beskrev drapet som en «familietragedie» under torsdagens pressekonferanse. Han opplyste at en pårørendekontakt vil følge opp de nærmeste.

Drapet skjedde utenfor huset, hvor faren bodde. Sønnen er folkeregistrert på en adresse et annet sted i Steinkjer.

– Erkjenner å ha forvoldt farens død

Torsdag kveld satt sønnen i 20-årene i et to timer langt avhør.

– Han har ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld, men han erkjenner de faktiske forhold. At han har forvoldt farens død. Den bakenforliggende årsaken, eller motivet, for det som skjedde har man ikke gått inn på i avhør, sier forsvarer Rolf Christensen til VG.

Fredag fremstilles sønnen for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett. Fengslingsmøtet skal etter planen starte klokken 13.