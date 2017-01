Statsadvokat tok judo-kast på overgrepstiltalt

Da den overgrepstiltalte mannen gikk berserk i retten, visste han ikke at førstestatsadvokat Morten Yggeseth (65) er tidligere norgesmester i judo.

Den 49 år gamle mannen er tiltalt for omfattende overgrep mot sine to døtre over flere år, i tillegg til seksuelt krenkende atferd mot en ung gutt. Han er også tiltalt for trusler mot familien til gutten. Han erkjenner ikke straffskyld for noen av overgrepene.

Da rettssaken startet i Oslo tingrett på onsdag, var stemningen amper fra start, etter at 49-åringen skal ha kommet med grov sjikane og trusler mot døtrene.

– Dette ble protokollert av dommeren, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

– Han fløy gjennom luften



Da den tiltalte ikke fikk lov til å sitte i retten mens døtrene forklarte seg, skal han ifølge bistandsadvokaten ha blitt kraftig irritert.

Etter at han fikk beskjed om å holde seg rolig av dommer Per Gammelgård, veltet han bordet og gikk til angrep på de to kvinnelige polititjenestemennene som var til stede i retten. Da han satte seg til motverge, tok Yggeseth affære.

– Jeg opplevde det som at han fløy gjennom luften. I alle fall tok han beinkrok på tiltalte, la ham i bakken og vred armene hans bak på ryggen, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Hun berømmer statsadvokaten for den resolutte opptredenen, både på vegne av seg selv og de to døtrene til mannen.

– Han var dagens helt, ingen tvil om det.

– Ville komme til unnsetning



Yggeseth er tidligere norgesmester i judo, har deltatt i to verdensmesterskap og er æresmedlem i Norges Judoforbund.

– Politifolkene gjorde jobben sin helt etter boken, men han satte seg til motverge. Jeg gikk bort for å roe ham ned, og da forsøkte han å nikke til meg, sier Yggeseth.

Da tok han tak i tiltalte og foretok en såkalt osoto-gake, eller beinkrok.

Førstestatsadvokat Jørn Maurud sier det er sjelden at statsadvokatene må gripe inn fysisk i retten.

– Vi har jo det berømte «tigerspranget» i Torgersen-saken, men da var det juryformannen som grep inn. Statsadvokat Dorenfeldts rolle begrenset seg vel til å rope «legg ham i jern», sier Maurud.

Førstestatsadvokaten er også glad for at kollegaen grep inn.

– Han har fortalt meg at han ville komme de to tjenestemennene til unnsetning, sier Maurud.

