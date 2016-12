Spesialenheten for politisaker: Dette badet var betaling for hasj-samarbeid

På bilag knyttet til betaling for oppussingen av Eirik Jensen sitt bad, skal det være funnet fingeravtrykk fra narkokriminelle Gjermund Cappelen.

Det flotte badet på småbruket på Romerike i Akershus sto ferdig i 2006. Hvordan oppussingen av det ble betalt, står sentralt når rettssaken mot Eirik Jensen (59) starter i Oslo tingrett 9. januar.

Narkokriminelle Gjermund Cappelen (50) – som i over 20 år har smuglet tonnevis med hasj inn i Norge – hevder det var han som betalte for materialene og håndverkerne da badet ble pusset opp.

Den totale verdien er nesten 250.000 kroner, ifølge tiltalen fra Spesialenheten.

Det er gjort en rekke etterforskningsskritt for å avdekke hva som er sannheten om hvordan oppussingen av badet ble betalt:

Fakta **Politilederen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.



**Eirik Jensen har fått minst 2,1 millioner kroner for å medvirke til at 13,9 tonn av Gjermund Cappelens hasj ble smuglet inn i Norge, ifølge tiltalen.



**9. januar starter rettssaken mot politilederen og Gjermund Cappelen, som også er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.



**Eirik Jensen nekter for alt han er tiltalt for, mens Gjermund Cappelen har tilstått alt.



**Rettssaken går i Oslo tingrett, og skal etter planen vare helt frem til 15. juni.

• Fingeravtrykk

I en av fengslingskjennelsene mot Jensen våren 2014, kom det frem at hans tidligere samboer hadde tatt vare på bilag knyttet til betaling av materialer og håndverkere.

I avhør skal Jensen ha vist til nettopp disse bilagene for å overbevise etterforskerne om at alt rundt badet var stuerent. Spesialenheten skal ha undersøkt bilagene for fingeravtrykk.

På minst et av dem, en kvittering for betaling for rør og annet utstyr fra en forhandler, skal det være funnet fult av fingeravtrykk som stammer fra Cappelen, får VG opplyst.

• Falsk signatur

Et av bilagene skal være en håndskrevet bekreftelse for betaling av et beløp for noen titalls tusen kroner. Dette skal være signert «Frank Olsen».

Cappelen hevder at «Frank Olsen» ikke er en ekte person, men bare et navn som han har funnet på – og at det i virkeligheten er han som har skrevet og signert det aktuelle bilaget.

TILTALT: Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Han nekter straffskyld, noe han har gjort siden han ble pågrepet i februar 2014. Her avbildet i forbindelse med en bokutgivelse tidligere i år. Foto: Fredrik Solstad , VG

Spesialenheten har brukt en skriftanalytiker for å sammenligne Cappelens håndskrift opp mot håndskriften på bilaget. VG er ikke kjent med konklusjonen av denne analysen.

• Uoppgjort oppgjør

En dansk håndverker var sentral i oppussingsarbeidet av badet, blant annet flisleggingen. Dansken døde 56 år gammel i august 2012, halvannet år før Jensen ble pågrepet.

HVEM BETALTE?: Spesialenheten for politisaker mener Gjermund Cappelen betalte for hele eller deler av oppussingen av Eirik Jensen sitt bad, som sto ferdig i 2006. Foto: Privat

Spesialenheten har gjort undersøkelser opp mot den avdøde 56-åringens økonomi. Hvilke funn som eventuelt er gjort, er ikke kjent.

I avhør har Jensen forklart at han hadde en avtale om å betale dansken 120.000 kroner, men beløpet ble aldri betalt. Dette fordi Jensen angivelig aldri fikk tak i håndverkeren.

Cappelen hevder at det var han som betalte dansken og at betalingen skjedde kontant, får VG opplyst.

Jensen: Var informant

Jensens forsvarerduo, advokatene John Christian Elden og Arild Holden, ønsker ikke å kommentere detaljer rundt oppussingen av badet i forkant av rettssaken.

– Når det gjelder kommentarer til konkrete bevistema, er vi nå tett inn på hovedforhandling. Vi vil under denne gi vårt syn på saken overfor domstolen. Imidlertid ligger det fra vårt ståsted ingen dramatikk i tilblivelsen av badet. Eirik Jensen vil nøye gjøre rede for dette under rettssaken, skriver Holden i e-post.

TILTALT: Gjermund Cappelen avbildet i Ila fengsel i desember. Han er tiltalt for å ha smuglet tonnevis med hasj inn til Norge siden tidlig på 1990-tallet. Foto: Kyrre Lien , VG

Jensen og hans tidligere samboer bodde på småbruket i Akershus fra 2005 til 2010. Restaureringen av badet i den drøyt 200 kvadratmeter store eneboligen, skal ha startet allerede året de flyttet inn.

I første del av 2006 sto det flislagte badet med hjørnebadekar, dusjhjørne og to vasker klart.

På dette tidspunktet, utover 2000-tallet, skal Cappelen angivelig ha vært en av Jensens og Oslo-politiets mestproduserende informanter. Det skriver i hvert fall den tidligere politilederen i boken «På innsiden – historien om mitt politiliv» som kom ut i 2015.

– Utilbørlig fordel

Spesialenheten ønsker ikke å si noe om eventuelle bevis knyttet til tiltaleposten om grov korrupsjon, som omhandler oppussingen av badet.

– Vi ønsker ikke å svare på spørsmål knyttet til etterforskningen i forkant av rettssaken, sier assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten.

Kleppe er også ledende aktor når rettssaken starter i Oslo tingrett.

Tidligere har etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten uttalt at de legger til grunn at Jensen mottok en utilbørlig fordel fra Cappelen i forbindelse med oppussingen av badet.