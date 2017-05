Spesialenheten er i Stavanger: Her er dramaet de skal etterforske

VGs eksklusive bilder viser dramaet i sekundene etter at politiets skudd falt. Nå skal det avgjøres om tjenestemennene opptrådte riktig da de skjøt øksemannen.

Lørdag ettermiddag skjøt politiet i Stavanger en mann i leggen, etter at han ifølge politiet skal ha gått mot dem med en øks hevet og ikke lyttet til gjentatte advarsler om å stanse og legge fra seg øksen.

Kort tid etter ble Spesialenheten for politisaker varslet om at skuddet var avfyrt slik norsk politi har som rutine.

Spesialenhetens etterforskning ble iverksatt umiddelbart, og går parallelt med at mannen som ble skutt etterforskes for trusler mot offentlig tjenesteperson.

Mange vitner



Spesialenhetens oppgave er å avgjøre om politiet handlet riktig da de skjøt, og i deres sak har øksemannen status som fornærmet.

– Den nærmeste tiden vil vi avhøre sivile vitner, han som ble skutt og de involverte tjenestepersonene. Vi har innhentet lydlogger og vil undersøke om det finnes andre relevante bevis, sier advokat Ellen Eikeseth Mjøs, leder for etterforskningsavdelingen i Bergen, til VG.

Kort tid før skuddet falt hadde politiet bevæpnet seg og tatt opp jakten på en mann som skal ha oppført seg truende og bar på en øks i sentrum av Stavanger.

Politiet innhentet og konfronterte ham ved Café Sting, midt i byen. Et stort antall sivile ble vitne til at politiet skjøt, blant dem gjestene i konfirmasjonen til 15 år gamle Marius Kvinnsland, som ble feiret i kafeen.

Kjent av politi og helsevesen



Vitner har fortalt til VG at to tjenestemenn måtte holde øksemannen nede til ambulansen kom. Herfra ble han fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader.

Politiet har bekreftet overfor VG at mannen er kjent for både dem og helsevesenet.

– Han er straffedømt for noen forhold tidligere, ingen alvorlige, bekrefter politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Ketil Remman.

Søndag omtalte VG hvordan en 70 år gammel kvinne i Stavanger advarte politiet om mannen en rekke ganger. Hun sa han virket syk og forvirret, og setter spørsmålstegn ved at han fikk gå fri etter å ha blitt tatt med øks tidligere.

Politiet sier på sin side at det ikke var grunnlag for ytterligere tiltak mot mannen før han igjen bar øks og politiet skjøt ham.

– Skal se på alle omstendigheter



Spesialenheten vil ikke kommentere mannens tidligere erfaring med hverken politi eller helsevesen.

– Jeg har ingen kommentar til eventuell historikk for personen som ble truffet av politiets skudd. Vi skal imidlertid se på alle omstendigheter og dersom det er noe relevant i hans historikk vil dette bli en del av etterforskningen, sier advokat Eikeseth Mjøs i Spesialenheten.

– Må redegjøre for maktbruk

Advokat Anne Kroken, den 29 år gamle mannens forsvarer, sier til VG at hun har fått opplyst at hennes klient var alene og ikke hadde skytevåpen, og at politiet må redegjøre for hvorfor de valgte å løsne skudd i en slik situasjon.

– Når politiet bruker skytevåpen skal det være absolutt siste utvei. Hittil har jeg ingen forutsetninger for å vurdere om de har brukt enn nødvendig, men jeg tror det er gode muligheter for å få dette belyst med tanke på alle vitnene. Nå må vi avvente Spesialenhetens konklusjon, sier Kroken.

Advokaten har vært i kontakt med sykehuset, men har ikke fått snakke med sin klient ennå. Hun har bedt om å kontaktes så fort han er i stand til å snakke.