Sørlandet sykehus om drapssiktet 15-åring: – Vi har feilvurdert henne

KRISTIANSAND (VG) Den 15 år gamle jenta kunne komme til å skade seg selv, men ikke andre, mente Sørlandet sykehus.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– I ettertid kan vi ikke si noe annet enn at vi har vurdert henne feil, sier administrerende direktør Jan-Roger Olsen ved sykehuset til VG.

15-åringen har fredag vært gjennom et snaut fire timer langt avhør, opplyser hennes forsvarer Hege Klem. Både forsvareren og politiet bekrefter at hun har fått forklart seg om hendelsesforløpet, og at avhøret for øvrig gikk «veldig greit».

– Jeg kommer ikke til å kommentere detaljene rundt hva som kom frem i avhøret, sier Klem.

Bakgrunn: Jenta nekter straffskyld etter knivdrapet

Det var onsdag kveld at den 15 år gamle jenta rømte fra en barnevernsinstitusjon og knivdrepte Marie Skuland (17) på Sørlandssenteret i Kristiansand. En 23 år gammel kvinne ligger fremdeler kritisk skadet på sykehus.

Varsler grundig gjennomgang

Ifølge Fædrelandsvennen varslet institusjonen politiet om rømmingen først en time etter at knivstikkingen hadde funnet sted.

Saken fortsetter under bildene fra utenfor Coop Obs-butikken der mange har lagt ned blomster til minne om Marie Skuland (17).

At jenta kunne komme til å skade noen andre enn seg selv, var utenkelig for Sørlandet sykehus.

– Flere ganger har vi blitt konfrontert med at hun har skadet seg selv og at det vil kunne skje igjen, men man har ikke sett at hun kunne påføre andre skade, sier Olsen.

– Hvordan har dere kommet til en så feilaktig vurdering?

– I neste uke vil vi ta en grundig gjennomgang av de vurderingene som er gjort og hva som burde vært gjort annerledes. Vi er nødt til å lære av dette og sikre at noe lignende ikke skjer igjen.

– Ikke fått hjelpen hun trengte

Siden september i fjor har jenta hatt hyppig kontakt med Stig Kalleklev (43), som forteller at han har forsøkt å hjelpe henne med de psykiske plagene.

Drapssiktet 15-åring: «Det har vært et desperat rop om hjelp»

De to møttes første gang da han hindret henne i å ta sitt eget liv, opplyser han selv. Siden har 15-åringen forsøkt å avslutte livet ved flere anledninger.

– Det har vært et ekstremt rop om hjelp. Og det kommer ingenting. Hun har ikke fått den hjelpen hun trengte, mener han.

Kalleklev har hatt jevn kontakt med den drapssiktede jenta frem til april i år. Da skal hun ha fortalt ham at hun var i kontakt med en fosterfamilie. Etter det hørte han ikke fra henne før drapet på Sørlandssenteret onsdag.

– Det er ikke henne. Det er hennes handlinger, men psyken er ikke henne. Hun må ha vært så nedbrutt at hun ikke gjorde dette ved sine fulle fem, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

SYSTEMKRITISK: Stig Kalleklev (43) har i flere måneder hatt løpende kontakt med den nå drapssiktede 15-åringen. Han mener hun har ropt om en hjelp som ikke har kommet. Foto: Foto: Lise Skogstad

Han mener det har skjedd en systemfeil og forteller at jenta har vært ut og inn av institusjoner etter hver gang hun forsøkte å ta livet sitt.

Venninne om Marie Skuland (17): – Den snilleste jenta jeg vet om

Jenta har skrevet flere kronikker som har blitt lagt ut på nett, hvor hun åpent forteller om sin egen situasjon og hvordan hun opplever å ha blitt behandlet av helsevesenet.

Ber barnevernet om redegjørelse

Fredag har fungerende fylkesmann Britt Møll Abrahamsen i Aust- og Vest-Agder varslet barnevernstjenesten i Kristiansand kommune om at de vil be om en redegjørelse rundt arbeidet med den 15 år gamle jenta.

– Dette er fortsatt veldig nytt, men vi har varslet at vi skriftlig vil be om en redegjørelse, bekrefter Abrahamsen til VG.

Ifølge henne vil Helsetilsynet i neste uke vurdere om det skal gjennomføres et tilsyn med helsetilbudet 15-åringen har fått.

12 grusomme minutter: Dette vet vi om hendelsesforløpet på Sørlandssenteret

Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland i Kristiansand kommune bekrefter overfor Fædrelandsvennen at de har fått en muntlig henvendelse fra Fylkesmannen.

DØD: Politiet har i samråd med familien frigitt bildene av Marie Skuland (17), som ble drept på Sørlandssenteret i Kristiansand. Foto: Privat

Han forteller til avisen at han er kjent med et forhold der 15-åringen har opptrådt truende overfor ansatte ved en institusjon som hun tidligere var innlagt ved.

– Det skal også ha vært en anledning rundt påske hvor politiet skal ha bistått ansatte ved en institusjon hun var knyttet til. Den siste tiden har det vært stille rundt 15-åringen, sier Ueland til Fædrelandsvennen.

Ber vitner melde seg

Visepolitimester Arne Sundvoll i Agder sier til VG at de har avhørt flere vitner fra Sørlandssenteret fredag.

– Det er ennå for tidlig å si om etterforskningen har gitt oss noe klarere bilde av hva som har skjedd, sier Sundvoll.

Vet ikke hvorfor: Fire drap på tre år begått av barn på Sørlandet

Også gjennom helgen vil flere vitner bli avhørt, men politiet trenger sårt hjelp fra noen som fikk med seg selve knivstikkingen på Coop Obs-butikken.

– Basert på vitneforklaringer var det flere personer i nærheten da noen forsøkte å gjennomføre førstehjelp inne på butikken. Dessverre har ikke politiet klart å komme i kontakt med hverken de som utførte førstehjelpen eller de umiddelbare tilskuerne, sier visepolitimesteren.