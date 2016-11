Søppeltømmere fant død mann utenfor portrom

Omstendigheter ved funnstedet gjør at politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig.

– Det var renovasjonsarbeidere som oppdaget mannen, og som varslet politiet. Vi holder alle muligheter åpne, men det er blant annet omstendigheter ved funnstedet som gjør at vi etterforsker dette som et mistenkelig dødsfall, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Da VG kom til stedet på Torshov i Oslo mandag morgen, lå kroppen skjult bak en pappeske som ble holdt på plass av to søppelsekker. Det er usikkert om han ble dekket til av personene som fant ham.

– Han lå slik da politiet kom til stedet, men det er mulig at renovasjonsarbeiderne foretok seg noe for å dekke ham til, sier Metlid.

Ingen klar dødsårsak



Etter at kriminalteknikerne var ferdige på stedet, ble mannen fraktet til Folkehelseinstituttet, der det ble foretatt en utvendig undersøkelsen av kroppen.

Etter dette mener politiet de har en sannsynlig identifikasjon av mannen, og har forhåndsvarslet pårørende.

– Han er ikke endelig identifisert, og obduksjonen skjer på tirsdag. Så langt har vi ingen klar dødsårsak, sier Metlid, som leder seksjon for vold- og seksuallovbrudd ved Oslo politidistrikt.

Kan ha dødd et annet sted



I ettermiddag og kveld har politiet foretatt rundspørringer i nærområdet der mannen ble funnet, for å se om det er noen som har observert noe som kan hjelpe dem videre i etterforskningen.

Politiet har flere teorier for hva som kan ha skjedd med mannen, og kan ikke slå fast om det har skjedd noe kriminelt. Den ene muligheten er at det dreier seg om et naturlig dødsfall.

– Det kan også være slik at mannen døde et annet sted, og er blitt fraktet dit han ble funnet. Dette vil den videre etterforskningen avdekke, sier Metlid.