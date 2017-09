Sønn kjørte på far med lastebil: – Ønsket ikke å prate med ham

FOLLO TINGRETT (VG) Mannen i 40-årene erkjenner å ha kjørt ned faren med lastebil, men hevder han prøvde å svinge ut på et jorde.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det opplyser advokat Thomas Nortvedt, som møter for sønnens forsvarer Ann Gunn Edvardsen i fengslingsmøtet i Follo tingrett fredag.

– Sønnen ønsket ikke å stoppe og prate med faren. Han prøvde å svinge utenom ham og ut på jordet. Faren forsøkte å stanse ham, og da er det ikke så lett for sønnen å stanse lastebilen, sier Nortvedt til VG.

Det var torsdag kveld at sønnen kjørte ned faren, en mann i 70-årene, med lastebil på en vei utenfor Ås sentrum. Faren ble sendt til Ullevål sykehus i helikopter med skader som nå beskrives som alvorlige, men ikke livstruende.

Politiet har siktet sønnen for drapsforsøk og begjært han varetektsfengslet i fire uker.

De to mennene bor begge i området og er ikke ukjente for politiet, som opplyser at det i flere år har vært konflikt innad i familien.

– Politiet var allerede i området etter at en annen person i familien utløste en voldsalarm, sier politioverbetjent Silje Stokken Uppheim i Øst politidistrikt.

Hun opplyser også at det har vært et besøksforbud mellom noen av familiene tidligere, men at dette ikke var gjeldende lenger. Hvem besøksforbudet gjaldt for, ønsker Uppheim ikke å kommentere.