Sønn kjørte på far med lastebil: – Ikke snakket sammen siden 2010

FOLLO TINGRETT (VG) Mannen i 40-årene erkjenner å ha kjørt ned faren med lastebil, men hevder han prøvde å svinge ut på et jorde.

Det forklarte siktede selv i et fengslingsmøte i Follo tingrett fredag. I rettsmøtet ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, siktet for drapsforsøk.

Det var torsdag kveld at sønnen kjørte ned faren, en mann i 70-årene, med lastebil på en vei utenfor Ås sentrum. Faren ble sendt til Ullevål sykehus i helikopter med skader som nå beskrives som alvorlige, men ikke livstruende.

Kona til siktede skal forut for påkjørselen ha blitt oppsøkt av svigerfaren på en eiendom hun eier sammen med siktede. Hun utløste derfor en voldalarm, og politiet kom til stedet.

Den siktede mannen nekter straffskyld, og hevder at han ikke kjørte på faren med vilje.

– Ikke aktuelt å stoppe

Kona skal så ha ringt mannen og spurt om siktede kunne hente henne, fordi politiet ikke kunne kjøre henne hjem. Det var til huset hvor kona oppholdt seg, at mannen var på vei da han kjørte på faren.

Mannen forteller i retten at faren kom gående med en kvinne langs veien like ved huset hvor kona oppholdt seg, og at faren signaliserte at han skulle bremse.

Han forteller at faren kom løpende med noe i hånden som han viftet med. Senere har han blitt fortalt av politiet at dette var en spade.

Da sønnen ikke ville stoppe å prate med faren, prøvde han heller å kjøre ut på jordet for å unngå faren, forklarer han. Da skal også faren ha løpt ut på jordet.

– Det var ikke aktuelt å stoppe. Jeg har ikke snakket med ham siden 2010, og vi har unngått hverandre, sier sønnen i rettsmøtet.

Sønnen hevder han ikke merket at han traff faren med lastebilen, og at han først ble klar over dette da han rygget for å se hva som hadde skjedd. Da så han at kvinnen tok hånd om faren, og bestemte seg for å kjøre til kona.

– Et tragisk uhell

Samtidig ringte han kona og ba henne varsle politiet og videre ambulansen, forklarer han.

– Jeg tror ikke jeg hadde rukket å stanse uten å treffe ham. Det skjedde så fort. Det hele er bare et tragisk uhell, sier mannen.

Han hadde aldri trodd at faren ville løpe langt ut på jordet, legger han til.

Det skal ha pågått en langvarig konflikt mellom faren og hans sønn og kone. De har anmeldt faren for vold flere ganger og den siktede mannens kone har altså voldsalarm hun også to i bruk.

Vurderer anke

Etter å ha konferert en liten stund med forsvareren, valgte han å ta betenkningstid angående ankespørsmålet.

Sønnens forsvarer argumenterte under rettsmøtet for at det ikke var tilstrekkelig mistankegrunnlag for siktelsen, som lyder på forsettlig drapsforsøk.

Han argumenterte også med at det ikke var bevisforspillelsesfare, og at det derfor ikke er grunnlag for å varetektsfengsle mannen.

Bor i samme område

De to mennene bor begge i området og er ikke ukjente for politiet, som opplyser at det i flere år har vært konflikt innad i familien.

– Politiet var allerede i området etter at en annen person i familien utløste en voldsalarm, bekrefter politioverbetjent Silje Stokken Uppheim i Øst politidistrikt.

Hun bekrefter også at det har vært et besøksforbud mellom noen av familiene tidligere, men at dette ikke var gjeldende lenger. Hvem besøksforbudet gjaldt for, ønsker Uppheim ikke å kommentere.