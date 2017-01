Sønn dømt for grov vold mot faren: Slapp å betale erstatning

Sønnen innrømmet å ha skambanket faren sin med en metallstang – men slapp å betale kravet om erstatning på grunn av fysisk og psykisk vold i barndommen.

Det slår Heggen og Frøland tingrett fast i en fersk dom.

Østlandet, januar 2016: Den domfelte sønnen oppsøkte foreldrenes bolig og gikk løs på dem mens de lå i sengen sin. Faren ble skambanket med en metallstang og påført alvorlige skader, mens moren ble dyttet og sparket.

– Hensikten var å gi faren min en ordentlig omgang juling, men det var ikke meningen å bruke metallstangen. Det svartnet for meg, og jeg gjøv løs på faren min helt til han sa at han ikke orket mer, forklarte sønnen i retten.

– Fikk hull på en verkebyll



Etter voldsutøvelsen dro sønnen hjem til samboeren i Oslo og ble kort tid etter pågrepet av politiet.

– Han virket rolig og lettet da han kom tilbake. Han sa selv at han hadde fått hull på en stor verkebyll, forklarte samboeren i tingretten.

Denne «verkebyllen» fikk også behørig oppmerksomhet under forhandlingene i domstolen.

I sin forklaring brettet sønnen ut om en vanskelig barndom med fysisk og psykisk vold fra faren, både mot seg selv, sine tre søsken og moren.

– Vi levde i konstant frykt for faren min sitt uberegnelige sinne og visste aldri når han kunne eksplodere, forklarte sønnen i retten.

Faren: Familielivet kunne ikke ha vært noe bedre

Forklaringen hans fikk bred støtte av søsknene, naboer og venner – men ikke fra foreldrene.

De var samstemte om at barna hadde hatt en god oppvekst og ble tatt med på alt av fritidsaktiviteter og ferieturer.

– Familielivet kunne ikke ha vært noe bedre, forklarte faren.

Foreldrene var imidlertid enig om at barna kunne få grov kjeft og en ørefik fra faren dersom rampestreken var ekstra ille, kanskje hver andre uke.

Tingretten mener foreldrene ikke har noen forståelse for at farens atferd gjorde barna redde.

«Vitner har tegnet et tydelig bilde av at både tiltalte og søsknene har hatt en barndom hvor de har levd i konstant frykt for faren. (…) Det er av et slikt omfang at det må kunne karakteriseres som grov omsorgssvikt, med preg av mishandling», står det i dommen.

Dommen: Foreldrene bagatelliserer



Retten påpeker også at beskrivelser av barnas oppvekst fremstår som bagatelliserende og delvis feilaktige.

– Klienten min er svært lettet over at han endelig har blitt hørt og trodd på hvordan oppveksten har vært, sier sønnens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, til VG.

I 2009 brøt sønnen all kontakt med foreldrene etter uenighet om overtagelse av en bolig. I den forbindelse skal sønnen også ha utøvet vold mot faren, uten at politiet ble varslet, ifølge dommen.

Sønnen har senere søkt om voldsoffererstatning to ganger, men blitt avslått. Ifølge dommen skal mangel av en politianmeldelse mot faren ha vært årsaken ved en av søknadene.

Syv år senere – i januar 2016 – tok moren kontakt med sønnen for å be ham om å be faren om unnskyldning. Henvendelsen gjorde sønnen forbannet, og det var da han dro hjem til foreldrene med metallstangen.

– Levd i konstant frykt



Aktor i saken mente den fysiske og psykiske volden lå mange år tilbake i tid og ikke skulle tillegges særlig vekt i formildende retning i straffeutmålingen. Retten var uenig.

BISTÅR FORELDRENE: Advokat Helene Elness. Foto: Harald Henden

« … faren har utsatt tiltalte for omfattende psykisk og fysisk mishandling i barndommen. Tiltalte levde i konstant frykt for faren under oppveksten. Dette har satt sitt preg på tiltalte som voksen. Faren har på ingen måte erkjent at tiltalte har vært utsatt for mishandling, eller evnet å ta hans perspektiv, noe som selvsagt har lagt sten til byrden.», står det i dommen.

– Det er synd at han måtte gå så langt for å bli trodd, men det er ikke mulig å rette noen pekefinger mot noen, annet enn mot foreldrene, sier forsvareren.

Sønnen ble på bakgrunn av rettens vurdering frikjent for oppreisningskravet fra faren på 100.000 kroner, men dømt til halvannet år i fengsel for voldsutøvelsen. Ett år av dommen ble gjort betinget.

Moren ble tilkjent 10.000 kroner i oppreisning, noe som var vesentlige mindre enn kravet på 75.000 kroner.

«Moren beskyttet ikke barna mot farens voldshandlinger under oppveksten. Heller ikke hun har erkjent det skadelige ved den mishandlingen faren utsatte tiltalte og søsknene for…», står det i dommen.

– Retten har vært konkret, og man blir oppmerksom på barndommen. Hans første tanke er ikke hevn. Han ville snakke med foreldrene om saken, men ble avvist, sier forsvareren.

Foreldrenes bistandsadvokat, Helene Elness, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.