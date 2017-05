Sønn død etter voldshendelse - far pågrepet

En mann er død etter en hendelse i Ørje i Østfold i natt. Mannens far er siktet.

Det skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.



Ifølge pressemeldingen fikk politiet klokken 00.47 natt til søndag melding om at en voksen sønn utøvde vold mot foreldrene med et slagvåpen. Da de rykket ut, fant sønnen hardt skadet. Han døde kort tid etter ankomst til sykehuset.



Mannens far er pågrepet av politiet og siktet for grov kroppsskade.



– Det var den pågrepne/siktede som ringte politiets nødtelefon og meldte om hendelsen, skriver politiet i pressemeldingen.



Både den siktede og hans kone er skadet, og ble natt til søndag kjørt til sykehuset. Mannen ble søndag morgen skrevet ut, og sitter nå i arresten.

– Én av teoriene politiet arbeider ut i fra er at hendelsen dreier seg om en nødvergesituasjon. Det vil etterforskingen søke å bekrefte eller avkrefte, skriver politiet i pressemeldingen.

VG har vært i kontakt med operasjonssentralen i Øst politidistrikt, som ikke kan kommentere saken før 09.30.