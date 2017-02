Søkte jobb i Kripos tre ganger

Eirik Jensen (59) søkte toppjobb i Kripos samtidig med at Spesialenheten mener han innførte 600 kilo med hasj fra Nederland.

VG får opplyst at korrupsjonstiltalte Eirik Jensen ved minst tre anledninger søkte ulike jobber i Kripos.

Dette er i samme periode som Spesialenheten mener han drev det stort innen hasjimport i samarbeid med narkotikabaronen Gjermund Cappelen (50).

Begge sitter nå tiltalt i Oslo tingrett for korrupsjon og innførsel av tonnevis med hasj.

Kripos er norsk politis kompetansesenter, og gir bistand og ressurser til bekjempelse av kriminalitet over hele landet.

Første gang VG er kjent med at politilederen ville bytte beite i politiet var i 2005.

Da søkte han på den nyopprettede stillingen som leder for avdelingen for organisert kriminalitet i Kripos.

Stillingen ble omtalt som politiets spydspiss i arbeidet med å bekjempe organisert kriminalitet og internasjonale forbrytelser.

600 kilo med hasj fra Nederland



I samme periode som Eirik Jensen søkte denne jobben, mener Spesialenheten at han bidro til innførsel av 600 kilo hasj fra Nederland i samarbeid med narkotikaleverandøren Gjermund Cappelen (50).

Som leder i Kripos vil man potensielt har sikkerhetsklarering til alle systemene i politiet.

I praksis er det slik at ledere delegerer ansvaret og bruker systemene lite selv, men sitter med ansvaret for det totale bildet av arbeidet som gjøres og hvem som gjør det.

LEDERSTILLING: Eirik Jensen hadde lederstillinger i Oslo politidistrikt, men prøvde å søke seg til Kripos ved tre anledninger, som VG er kjent med. Her er han avbildet i 2011 da han jobbet som leder for avsnittet for Spesielle operasjoner. Foto: Jarle Grivi Brenna , VG

Eirik Jensen hadde allerede de beste sikkerhetstilgangene i politiets systemer, og ville ikke fått noen forbedret tilgang ved et jobbskifte, ut fra de opplysninger VG har fått.

Eirik Jensen ble innstilt som nummer fire til jobben, som våren 2005 gikk til Atle Roll Matthiesen.

– Som i alle andre ansettelsessaker, kan vi ikke si hvordan søkerne ble vurdert i ansettelsesprosessen eller hvorfor en fikk jobben og ikke en annen. Det blir personalhåndtering som ikke er offentlig, sier Ida Dahl Nilsen, presseansvarlig i Kripos.

Ville jobbe med vitnebeskyttelse



Eirik Jensen søkte også på stillingen som politioverbetjent på seksjon for organisert kriminalitet der han ville fått ansvar for vitnebeskyttelse. Denne stillingen ble utlyst i 2006.

Den som skulle ha jobben måtte ha gjennomført et vitnebeskyttelsesprogram i norsk politi, som Kripos hadde fått ansvaret for.

Den siste stillingen VG er kjent med at Jensen søkte i Kripos var i 2010.

Da søkte han jobben som seksjonsleder for operative tjenester ved taktisk etterforskningsavdeling.

Ansvaret for nasjonal vitnebeskyttelse, samt ansvar for videreutvikling av metodebruk innen informantbruk, var da deler av ansvaret for den som skulle bli tilsatt. Den som skulle ha jobben ville også fått medansvar for oppbygging av Kripos sin undercover-virksomhet.

Frihet som informantbehandler



Informantbehandling og undercover-arbeid har hele tiden vært Eirik Jensens ekspertområde som politimann.

I løpet av rettssaken har han fått flere spørsmål om hvordan han har forholdt seg til politiets regler for informantbehandling og hans kursing av undercover-agenter.

Han har vært tydelig på at han her har hatt stor grad av frihet.

– Jeg har hatt en stor grad av tillit til å gjøre disse vurderingene selv. I nesten 27 år har jeg jobbet med informantbehandling og har hatt aksept fra ledere. Så dersom jeg har gjort noe galt, så har lederne godkjent det, sa Jensen da han fikk spørsmål om sitt forhold til reglene.

John Christian Elden har ingen kommentarer til Jensens jobbsøknader.

– Ut over at han ikke på noen av de tidspunktene har drevet med hasjimport, men godtatt god og fagnyttig informasjon fra Cappelen, sier Elden.