Smuglet 48 reptiler til Norge

Tollerne på Svinesund kom over et sjeldent syn da de åpnet bagasjen til en bilist i 40-årene.

– Vi fant 8 slanger, 36 øgler og 4 skillpadder, sier tollsjef Wenche Fredriksen.

– Det er ikke vanlig, legger hun til.

Det var søndag formiddag at en bilist i 40-årene ble stoppet på Svinesund med alle reptilene i bagasjen i en svenskregistrert bil. Mannen har selv fortalt Tollvesenet at han driver med oppdrett, og at han var på vei til Norge for å selge reptilene til en person i Sarpsborg.

SLANGE: Denne slangen er blant de 48 reptilene som ble beslaglagt søndag. Foto: TOLLVESENET

– De fleste dyrene han hadde med seg er forbudt å innføre i Norge og ingen av dem var dessuten deklarert, forteller Fredriksen.

Tollsjefen sier at det har vært en økning i antall reptiler som har blitt tatt med over grensen etter at noen raser ble tillatt. Men i dette tilfellet var ingenting gjort lovlig, forklarer hun.

– Vi har anmeldt saken til politiet, og han vil trolig få en stor bot for å ha tatt dem med seg ulovlig til Norge, sier Fredriksen.

Dyrene som nå er beslaglagt er sendt til Mattilsynet, og de vil sansynligvis bli avlivet alle sammen.

Selv har mannen opplyst at reptilene har en verdi på 35.000 kroner.