Slo i hjel broren – tiltalt for forsettlig drap

Da brødrene kom hjem fra fest oppsto det en voldsom krangel, som endte med at lillebroren slo i hjel storebroren. Nå er den 49 år gamle mannen tiltalt for forsettlig drap.

– Jeg kan bekrefte at Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot mannen, og at saken er sendt Dalane tingrett for beramming, sier statsadvokat Tormod Haugnes til Dalane Tidende.

De to brødrene hadde vært på samme fest i et annet bolighus i Hellvik i Eigersund kommune en lørdag i oktober i fjor. Da begge kom hjem beruset skal det ha oppstått en dramatisk konflikt.

Den avdøde 52-åringen ble funnet livløs i veien utenfor siktedes bolig like før midnatt. Ambulanse og luftambulanse ble sendt til stedet, men 52-åringens liv sto ikke til å redde.

49-åringen ble senere siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Nå er han altså tiltalt for forsettlig drap, med en strafferamme på mellom seks og 21 år.

To måneder i varetekt

Ifølge Dalane Tidende nekter den tiltalte straffskyld fordi han hevder å ha handlet i nødverge. Ifølge avisen har han sittet rundt to måneder i varetekt.

I avhør har mannen tidligere hevdet at det var storebroren som først angrep ham og at han måtte forsvare seg.

Forsvareren til mannen har tidligere sagt til VG at volden ble utført inne i bolighuset, hvor også siktedes kone og barn oppholdt seg – uten at de ble øyenvitner til voldsepisoden.

Den tiltalte stakk fra egen bolig etter voldsepisoden. Først klokken 11.56 dagen etter ble han pågrepet utendørs i området Vedafjellet i Siravåg i en bevæpnet politiaksjon.