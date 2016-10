Slo i hjel broren etter krangel

Da brødrene kom hjem fra fest på bygda oppsto det en voldsom krangel, som endte med 49-åringen slo i hjel storebroren.

Det var en nabo som fant den avdøde 52-åringen livløs i veien utenfor siktedes bolig i Hellvik i Eigersund kommune klokken 23.30 lørdag kveld. Ambulanse og luftambulanse ble sendt til stedet, men livet sto ikke til å redde.

Da 49-åringen ble avhørt på politihuset i Stavanger søndag kveld hevdet han at det var storebroren som først angrep ham og at han måtte forsvare seg. Politiet har siktet 49-åringen for grov kroppsskade med døden til følge.

– Det oppsto et basketak som siktede mener han ikke har skyld i. Han havnet i en nødvergesituasjon, forteller siktedes forsvarer Svein Erling Jensen til VG.

Ikke kranglet tidligere

Avdøde var på besøk hos lillebroren i Hellvik denne helgen. Tidligere på kvelden hadde de vært på samme fest i en annet bolighus i bygda, men de skal ha kommet hjem på forskjellige tidspunkt. Begge var beruset da de kom hjem og det skal ha oppstått en dramatisk konflikt.

– Jeg ønsker ikke kommentere hva det handlet om, men de har ikke hatt noen konflikter tidligere. Dette var noe som skjedde der og da, sier Jensen.

Ifølge forsvareren ble volden utført inne i bolighuset, hvor også siktedes kone og barn oppholdt seg – uten at de ble øyenvitner til voldsepisoden.

– Da min klient forlot stedet, så var broren innendørs. Han vet ikke hvorfor han ble funnet utendørs, forteller Svein Erling Jensen.

POLITIJAKT: Det ble satt inn ekstramannskaper i jakten på 49-åringen som hadde stukket av. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Lillebroren stakk fra egen bolig etter voldsepisoden. Først klokken 11.56 søndag ble han pågrepet utendørs i området Vedafjellet i Siravåg i en bevæpnet politiaksjon.

– Han var redd for broren sin og rømte derfor fra stedet. Han overnattet i båten, som han har liggende i nærheten av boligen, forteller Jensen.

– Når fikk han vite at broren var død?

– Det fikk han ikke vite før han ble stoppet av politiet, opplyser Jensen.

Ifølge forsvareren kommer den siktede 49-åringen til å samtykke til én ukes varetektsfengsling mandag.

– Han erkjenner ikke skyld, men gjør det fordi politiet skal få tid til områ seg litt, sier Svein Erling Jensen.

Liten bygd

De involverte brødrene er norske. Den drepte 52-åringen jobbet i oljenæringen og hadde barn, får VG opplyst. Siktede er gift og har tre barn. Hellvik er en liten bygd i Eigersund kommune med rundt 800 innbyggere.

– Det er et sted hvor de fleste kjenner hverandre. Det som har skjedd er selvfølgelig tragisk og vil sette preg på bygda og menneskene som bor der. Det er viktig at vi nå slår ring om dem som er rammet, sier nestor i lokalfotballen, Kenneth Pedersen, til VG.

Avdøde ble sendt til Stavanger universitetssjukehus hvor han vil bli obdusert mandag. Obduksjonen vil blant annet avklare hvorvidt det er brukt noe slagvåpen i forbindelse med voldsepisoden.

