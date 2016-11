Slik var Ubaydullah Hussains hemmelige samtaler med de norske IS-krigerne

OSLO TINGRETT (VG) Gjennom høsten 2014, mens IS var på sitt mest offensive, mottok tiltalte Ubaydullah Hussain jevnlige oppdateringer fra frontlinjen i Syria.

Via lydmeldinger over chatteappen WhatsApp snakket Hussain jevnlig med spesielt to fremmedkrigere i den såkalte Islamske staten (IS): Torleif Angel Sanchez Hammer og Abo Edelbijev, begge fra Lisleby i Fredrikstad. I tillegg holdt han kontakt med konvertitten Kim Andre Ryding.

Hussain er tiltalt for å ha rekruttert to andre konvertitter, en 19-åring fra Oslo og Thom Alexander Karlsen fra Halden, samt tilrettelagt reisen for ytterligere seks.

Temaene i samtalene med Edelbijev, Ryding og Hammer var IS sin krigføring i Syria, norske kvinnelige konvertitter som ønsket å reise, medieoppslag om de norske IS-krigerne, praktiske samtaler om nye krigere som var på vei fra Norge og hvordan kvinner ble behandlet i kalifatet.

PST fant meldingene da de tok beslag i en av telefonene til Hussain. Telefonavlytting – såkalt kommunikasjonskontroll – evner ikke å fange opp krypterte lydmeldinger som sendes via internett.

I strid



Mens samtalene forløp befant Edelbijev seg i Manbij hvorfra han jevnlig dro i strid for IS i den kurdiske grensebyen Kobane.

– Dere ydmyker koffar [vantro] så hardt at de med halen mellom beina drar hjem til sine land, inshallah [hvis Gud vil], så måtte Allah ydmyke dem og utslette dem, sa Hussain til Edelbijev 26. september 2014 – like etter at IS hadde startet sitt angrep på Kobane.

En drøy måned senere møtte IS og bataljonen til Edelbijev, ledet av tsjetsjeneren Akhmad Chataev, stor motstand, både fra kurdiske YPG-styrker og fra den vestlige koalisjonens luftangrep.

– Det er veldig stor dødsfall, hvor mange brødre som forlater oss rett foran øynene dine, fortalte Edelbijev 3. november.

– MOTTOK STØTTE: Ifølge tiltalen har Hussain tilrettelagt eller materielt støttet disse fire mennene fra Fredrikstad. Øverst: Ishaq Ahmed (t. v.) og Abu Edelbijev. Nederst: Adam Magomadov (t. v.) og Torleif Angel Sanchez Hammer. Foto: , PRIVAT

Grove beskrivelser



Samme dag fortalte Edelbijev også Hussain om en rekke hendelser han hadde vært vitne til ved IS-fronten, blant annet om en YPG-soldat som ble skutt på kloss hold midt i ansiktet flere ganger, og om en som fikk en granat kastet inn i skjulestedet sitt.

– Det var skikkelig sånn «uæææ», sånn skrik fra det huset der som kom, beskrev Edelbijev.

Deretter fortalte Edelbijev om den mest grafiske hendelsen:

– Han ene koffaren gikk rundt og lette etter mat. Brått kom han i armene våre, han kom rett i hendene til Staten, og du vet hvordan Staten tar seg av sånne flyktninger, men en gang dem kommer dem blir løste hodet sitt, så han fortsatte turen sin om mat uten hodet sitt, for å si det sånn.

BOMBER I KOBANE: Disse fire bildene viser fra venstre hvordan en bombe rammer en høyde utenfor Kobane 23. oktober 2014 hvor IS-krigere oppholdt seg. Foto: Bulent Kilic , Afp

Kirsten giftekniv



Men det handlet også om mer hverdagslige ting. Eksempelvis så hadde en av Edelbijevs nærmeste kamerater, Adam Magomadov, denne høsten tatt reisen fra Norge til Syria og IS.

Og Magomadov ønsket å gifte seg. Da trådte Hussain inn som en slags giftekniv.

– Det er en søster her i Norge som ønsker å dra på «ferie» og hun ønsker å gifte seg, inshallah, fortalte Hussain til Edelbijev.

Kvinnen han snakket om var en etnisk norsk konvertitt, som til slutt aldri kom til å reise for å gifte seg med Magomadov.

– Kjempenyhet til han! Jeg vet han er svært interessert, svarte Edelbijev.

De ble enige om å få sendt et bilde av kvinnen til Magomadov.

«Du kan gifte deg med tolv-trettenåringer, no problem»



Fra Torleif Angel Sanchez Hammer, som konverterte til islam i 2012 og reiste inn i Syria i januar 2014, fikk Hussain innsideberetninger om kalifatets mindre bra sider.

– Det er masse søstre her som er skikkelig muhajid [en som deltar i jihad], men problemet er det huset dem er i, det er omtrent fengsler. De gjør stort dumt på disse søstrene. Jeg hørte i går eller overgår, at det var femten eller sytten som rømte. Selv om det er dawlatul islamiyya [Den islamske staten], det betyr ikke at det ikke finnes korrupsjon her, fortalte Hammer 18. november 2014.

Dagen etter mottok han en oppmuntrende melding fra Hussain:

– Selvfølgelig, det tar tid å stabilisere ti millioner mennesker. Men blir det tatt tak i de tingene? Hvordan er kommandørene, er de bra folk? Jeg har fra tidligere erfaring hørt at kommandørene, de fleste er bra, men at det er noen muhajidin som gjør feil.

Hammer oppdaterte Hussain på sin egen situasjon også, at han for eksempel skulle på «sniperakademi» – men også om ekteskap.

– Jeg har to søstre som jeg kanskje skal gifte meg med, en somalisk søster og en syrisk søster. Du kan gifte deg med tolv-trettenåringer, halal, no problem, du må komme deg hit, akhi [min bror], en tolv-trettenåring, en ansaria [syrisk kvinne], akhi, fortalte norsk-filippineren fra Syria 20. november mens han lo.

ETTERLYST: Passfoto av norske Kim Andre Ryding fra Moss, utlevert av Interpol i forbindelse med etterlysningen av ham. Foto: Politiet

«Har dere mulighet til å hjelpe/ta dem imot?»



Sommeren i forveien, altså sommeren 2014, hadde Hussain kontakt med Kim Andre Ryding fra Moss, som dro til Syria 31. mars 2013.

– 2–4 brødre ønsker å komme i begynnelsen av august. Har dere mulighet til å hjelpe/ta dem imot? skrev Hussain 12. juli 2014, to uker etter IS-erklæringen av et kalifat i Syria og Irak.

Ryding befant seg på samme sted som en annen konvertitt, Bastian Alexis Vasquez, som gikk under kallenavnet Shani og som Hussain spøkefullt kalte «kjendis» på grunn av deltagelsen i en IS-video.

– Si til Shani at han som tok bilder mens Abu Lahya barberte han er en av dem, skrev Hussain, før han senere fulgte opp med:

– Jeg gir dere ruten når det nærmer seg. Men, in shaa Allah, dere tar imot fra tyr [Tyrkia]?

Døde IS-krigere



I dag er Ryding den eneste av disse som er antatt å være i live, foruten Magomadov som returnerte og ble dømt til 7,5 års fengsel i august:

• Edelbijev ble drept 8. desember 2014 i Kobane.

• Bastian Alexis Vasquez døde trolig i begynnelsen av 2015 under ukjente omstendigheter.

• Hammer ble trolig drept i månedsskiftet februar/mars 2015, ifølge chatmeldinger mellom Hussain og Arfan Bhatti lagt frem i retten.

• Thom Alexander Karlsen fra Halden ble meldt drept mot slutten av mars 2015.

«Fest i Paris»



Hussain fortsatte imidlertid tilsynelatende sterk i troen på IS-prosjektet.

Da terrorgruppen gjennomførte sitt dødeligste terrorangrep på europeisk jord 13. november 2015 i Paris, utvekslet han chattemeldinger med sentrale medlemmer i Profetens Ummah.

– Paris is on fire, skrev en av dem.

– Fest i Paris, svarte Hussain klokken 23.02, mens angrepet fortsatt utviklet seg.

– Sover ikke bror, skrev en annen.

– Hvordan kan vi sove når det er fest i Paris? *undrer* skrev Hussain.

Til disse meldingene forklarte Hussain at han distanserte seg fra dem i dag, og at dette bare var en retorikk og en talemåte han la seg til da han var en del av «miljøet».

130 personer ble drept i terrorangrepet i Paris.